Bão Kajiki đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc), hơn 100.000 người bị ảnh hưởng

Hơn 102.500 người đã bị ảnh hưởng sau khi bão Kajiki mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

An An (Theo CD, THX)

Theo China Daily, tính đến 9 giờ sáng 25/8, hơn 102.500 người đã bị ảnh hưởng sau khi bão Kajiki mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Tất cả các quận ở thành phố Tam Á (Hải Nam) đều ghi nhận gió giật mạnh hơn cấp 14. Sức gió mạnh nhất được ghi nhận ở quận Hải Đường.

bao.png
Người dân dọn cây đổ trên đường ở Tế Dương, Tam Á, sau khi bão Kajiki đi qua. Ảnh: CD.

Bão Kajiki gây hư hại đường sá, quật đổ cây cối, làm gián đoạn hệ thống cấp nước, điện và thông tin liên lạc tại các thành phố và quận huyện bao gồm Tam Á, Lạc Đông, Lăng Thủy và Vạn Ninh...Ngoài ra, nhiều khu vực bị ngập lụt và khoảng 22 trạm xăng trên toàn tỉnh ngừng hoạt động khi bão đổ bộ.

Chỉ riêng tại Tam Á, hơn 20.000 cây xanh bị bật gốc hoặc gãy cành, một khu dân cư bị ngập lụt, và hơn 7.000 hộ gia đình bị cắt nước. Huyện Lạc Đông của tỉnh báo cáo 13 ngôi làng không có nước sạch và một tầng hầm bệnh viện bị ngập. Trong khi đó, Lăng Thủy ghi nhận hơn 20.000 cây xanh bị đổ và 658 trạm phát sóng viễn thông bị sập.

bao2.png
Hơn 20.000 cây xanh đã bị bật gốc hoặc gãy cành tại Tam Á. Ảnh: CD.

Nỗ lực phục hồi sau cơn bão đã được tiến hành khẩn trương tại Hải Nam. Theo Tân Hoa Xã, hơn 10.000 binh sĩ, cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều động tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân, dọn dẹp đường sá và ứng phó lũ lụt,...

Giao thông công cộng trên toàn tỉnh Hải Nam dần khôi phục hoạt động. Sân bay Quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã hoạt động trở lại bình thường.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Trung Quốc

Nguồn video: Daily Mail
