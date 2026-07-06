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Xã hội

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp giáo viên trường chuyên Tuyên Quang

Sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang).

Bình Nguyên

Sáng 6/7, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Giáo viên Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc thi hành lệnh giữ khẩn cấp được thực hiện sau khoảng 2,5 ngày tập trung xác minh, làm việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, qua rà soát dữ liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Đêm muộn ngày 5/7, Bộ GD&ĐT phát đi thông tin, điểm thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi.

Trước đó, ngày 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang , kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn Toán được điểm cao bất thường cho thấy, có 329 thí sinh đăng ký thi môn Toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi (vắng 1). Trong tổng số thí sinh thi môn Toán có 146 thí sinh đạt điểm 10; 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm.

Sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó…

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi. Rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học...

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