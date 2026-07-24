Nghệ An tiếp tục xử lý phòng khám vi phạm, khởi tố vụ án hình sự

Sau nhiều vi phạm, Sở Y tế phối hợp công an khởi tố vụ án, tăng cường giám sát hoạt động của Phòng khám Y học Nghệ An để bảo vệ quyền lợi người dân.

Ngày 24/7, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Y học Nghệ An, địa chỉ số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đang gây xôn xao dư luận về "vẽ bệnh" lừa dối khách hàng chục tỉ đồng.

Theo văn bản này, ngày 4/9/2024, Sở Y tế Nghệ An đã cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lần đầu.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 20/5/2025 , Sở Y tế Nghệ An đã ban hành quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Nghệ An đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Nghệ An thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Cụ thể, tháng 11/2024 , Sở Y tế Nghệ An đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Qua kiểm tra, Sở Y tế đã phát hiện một số hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Tháng 1/2025 , Sở Y tế Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Nghệ An với tổng mức tiền phạt đối với 2 hành vi vi phạm, đó là cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cả hai hành vi với tổng số tiền xử phạt 86 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám trong thời hạn 2 tháng và tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 1 tháng.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đề nghị giám sát hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hoạt động trở lại.

Tháng 5/2025 , sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của dư luận và một số đơn thư của công dân, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn và thực hiện ngay việc kiểm tra đối với Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Sở Y tế tiếp tục phát hiện 2 hành vi vi phạm, đó là, cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; không đeo biển tên và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8,7 triệu đồng.

Trong năm 2026 , Sở Y tế Nghệ An tiếp tục xây dựng kế hoạch hậu kiểm và nhận định diễn biến vụ việc tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An có dấu hiệu ngày càng phức tạp.

Do đó, đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An theo kế hoạch triển khai thực hiện quy chế phối hợp số: 03/QCPH-BCA-BYT giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Ngày 3/6/2026 , Sở Y tế Nghệ An đã kịp thời cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến quá trình cấp phép, quản lý và hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đề phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Đến ngày 23/7/2026 , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Nghệ An khẳng định, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.