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Xã hội

Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cách mặt đất từ 20 - 50cm, cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày…

Hạo Nhiên

Ngày 25/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng vừa phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) cách mặt đất từ 20 - 50cm.

Theo đó, các hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương bị phân huỷ, xương ống chân và răng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật gồm tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Lực lượng chức năng cũng xác định, các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy thuộc Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong tháng 5/1972.

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Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Ảnh: Xuân Diện

Hiện, 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) ở khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng). Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện hiện lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ .

Trước đó, lực lượng chức năng cũng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cách mặt đất 20 - 50cm và cách nhau gần 4m tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng). Các hài cốt liệt sĩ bị phân huỷ xương vụn, xương ống chân và răng.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
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