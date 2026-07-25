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Xã hội

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Đề nghị truy tố tài xế xe tải

Cơ quan công an đề nghị truy tố tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung sau vụ tai nạn khiến nữ sinh 10 tuổi tử vong tại Vĩnh Long.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận điều tra và chuyển cơ quan Viện KSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 10 tuổi tử vong.

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ban hành kết luận điều tra và chuyển Viện KSND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long đề nghị Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ ngày 4/9/2024, trên đường tỉnh 901 qua xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, làm Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ở xã Trà Côn, Vĩnh Long) tử vong.

Theo kết luận điều tra, thời điểm trên, Trung lái xe tải BKS 84C-102.77, vượt ô tô BKS 61C-567.14 đang dừng ở lề phải nên lấn sang một phần làn trái.

Đúng lúc này, ở chiều ngược lại, có 2 xe đạp điện chạy tới, một xe do em T.N.X.N (14 tuổi) điều khiển, xe còn lại do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở một người bạn đi phía sau.

Thấy xe tải của Trung chạy lấn gần hết phần đường, N. phanh gấp xe dừng sát vào lề đường, xe của Trân phía sau đâm phải xe của N. rồi ngã sang trái. Trân bị bánh trước xe tải của Trung cán qua người dẫn tới tử vong.

Theo Viện KSND Tối cao, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung đã “” - lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án, với nhận định “không có sự việc phạm tội”, gia đình em Trân nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Sáng 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn bị thương tài xế Trung, sau đó tự sát. Hành vi của ông Phúc được cho xuất phát từ quá trình xử lý vụ tai nạn trên, khiến dư luận chú ý.

Sau đó, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án, quyết định bác khiếu nại của gia đình em Trân và điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nói trên.

Tháng 6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can Trung để điều tra.

Do trước đó Trung bị thương phải bắt buộc điều trị bệnh, vụ án tai nạn giao thông trên bị tạm đình chỉ. Đến tháng 7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự.

Kết quả giám định thương tật xác định, hiện Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não (mức độ nhẹ), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Theo Cảnh Kỳ/ Tiền Phong
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#tai nạn giao thông #Vĩnh Long #tài xế #truy tố #nữ sinh #điều tra

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