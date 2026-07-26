Khánh thành công trình Quảng trường Gia Nghĩa mở ra không gian phát triển mới

Tối 25/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đưa vào vận hành đồng thời hai dự án thiết chế văn hóa - đô thị trọng điểm gồm Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên. Công trình đặt tại phường Bắc Gia Nghĩa, xác lập kỷ lục là quảng trường có không gian lớn nhất vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ và nằm trong nhóm 10 quảng trường có diện tích lớn nhất cả nước.

Tổ hợp dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng kinh phí gần 525 tỷ đồng, xây dựng trên tổng diện tích trên 24,1 ha. Đáng chú ý, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa thuộc nhóm 4 quảng trường sở hữu không gian cảnh quan kế cận hồ nước và nằm trong số 5 quảng trường tích hợp trung tâm thương mại tại Việt Nam. Với việc đưa công trình này vào hoạt động, Lâm Đồng trở thành địa phương duy nhất sở hữu 2 dự án đáp ứng đồng thời cả hai tiêu chuẩn trên, cùng với Quảng trường Lâm Viên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi khánh thành quảng trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh việc hoàn thiện hai công trình đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Bắc Gia Nghĩa trực tiếp quản lý, phối hợp cùng các sở, ngành triển khai khai thác công trình làm nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi khánh thành quảng trường.

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân và 05 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 15 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, người có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, chương trình nghệ thuật gồm 3 phần với các chủ đề "Tri ân", nhạc kịch "Buôn làng mở hội" và "Lâm Đồng - Khát vọng và phát triển" đã diễn ra với sự góp mặt của NSƯT Ngọc Tuyển, ca sĩ Hòa Minzy, Đào Ngọc Sang, Quỳnh Thy, Tiến Đạt cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng. Song song với đó, Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cũng chính thức mở cửa tại khu vực quảng trường từ ngày 25/7 đến ngày 2/8/2026, quy tụ khoảng 100 gian hàng của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.