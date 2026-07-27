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Xã hội

Thời tiết hôm nay 27/7: Bắc Bộ chiều tối có mưa dông

Thời tiết hôm nay 27/7, tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ phổ biến có nắng vào ban ngày, từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. 

Theo PV/VOV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến 28/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rải rác, cục bộ mưa to. Từ chiều tối 27/7, mưa mở rộng, vùng núi và trung du có nơi mưa rất to.

Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, đêm có mưa rào, dông cục bộ; ban ngày nắng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk ngày 27/7 có nắng nóng; Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 27/7, Hà Nội nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông (Ảnh minh họa)
Ngày 27/7, Hà Nội nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/7

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

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#Thời tiết #Hà Nội #mưa dông #nắng nóng #Bắc Bộ #dự báo thời tiết

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