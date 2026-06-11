Hơn 18.500 thí sinh Hà Tĩnh bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

Cùng với cả nước, sáng 11/6, hơn 18.500 thí sinh ở Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Theo đó, đúng 7h35, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút.

Tại 35 điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ; điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm nhiệm vụ.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nghèn chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là căn cứ vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi.

Công tác an ninh được lực lượng chức năng thắt chặt tại các điểm thi.

Ngoài ra, ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ; giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm thi; tăng cường phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh cũng đã được trang bị các máy quét an ninh cầm tay nhằm kiểm soát chặt chẽ thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/6). Theo lịch thi, các thí sinh sẽ làm bài môn Ngữ văn vào sáng 11/6; buổi chiều cùng ngày, các em tiếp tục dự thi môn Toán (bắt đầu làm bài từ 14h30). Sáng 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành các bài thi tự chọn thứ nhất và thứ hai.