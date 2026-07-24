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Xã hội

Ô tô mất lái tông taxi, "đại náo" vỉa hè Sài Gòn

Chiếc ô tô bất ngờ mất lái, tông chiếc taxi,sau đó tiếp tục húc đổ pano tuyên truyền rồi lao lên vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Xuân Danh

Chiều 24/7, lực lượng Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

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Hiện trường vụ tai nạn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ cầu Ba Son về đường Đinh Tiên Hoàng. Khi đến khu vực trước số 6 Tôn Đức Thắng, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao sang phải và đâm mạnh vào một xe taxi phía trước. Sau cú va chạm, chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, tông gãy một bảng pano ven đường rồi mới dừng lại.

May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cả hai ô tô đều bị hư hỏng nặng. Phần đầu xe 7 chỗ bẹp dúm, nắp capo bật tung, trong khi đuôi xe taxi bị biến dạng do lực va đập mạnh.

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Cú mất lái gây cảnh... "đại náo" vỉa hè Sài Gòn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra. Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, xe cứu hộ đã đưa hai phương tiện rời khỏi hiện trường, giao thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng dần trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hiện trường Ô tô mất lái tông taxi, "đại náo" vỉa hè Sài Gòn
#đại náo #Sài Gòn

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