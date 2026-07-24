Hà Nội sẽ hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy không đạt chuẩn khí thải

Hà Nội giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký, ban hành Công văn số 3676 nhằm thực hiện Quyết định số 13/2026 ngày 2/4 của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm định khí thải xe máy trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Sở Xây dựng được giao tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; tiếp nhận thông tin cơ sở kiểm định, dữ liệu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ Bộ Xây dựng với Công an TP.Hà Nội để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố, HĐND thành phố theo thẩm quyền, theo yêu cầu của Hà Nội.

Công an TP Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg và vùng phát thải thấp; căn cứ dữ liệu kiểm định được Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ để xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mức khí thải theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Thủ tướng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Sở này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã triển khai thực hiện đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tham gia góp ý, xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí; chính sách hỗ trợ về tài chính trực tiếp, gián tiếp để phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi phương tiện (khi có yêu cầu).

Hà Nội cũng giao Sở KH&CN làm việc với Bộ KH&CN thực hiện nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải. Kiểm định phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường đáp ứng việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải và quy định về vùng phát thải thấp.

Hiện Hà Nội có khoảng 9 triệu dân với khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động, trong đó thành phố đang quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện (1,19 triệu ô tô, 7 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân khác từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn thành phố. Cơ cấu phương tiện xe máy ở Hà Nội chiếm trên 86% tổng số phương tiện, tốc độ gia tăng phương tiện khoảng 4-5%/năm.

Theo Quyết định số 13/2026, từ 1/7/2027 bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy đối với Hà Nội, TP HCM. Từ ngày 1/7/2028 thực hiện kiểm định khí thải xe máy đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Từ 1/7/2030, áp dụng đối với các tỉnh còn lại.

Theo đó, xe mô tô (dung tích trên 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2008 áp dụng mức 1. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2008 đến 2016 áp dụng mức 2. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30/6/2026 áp dụng mức 3. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 1/7/2026 áp dụng mức 4.

Trong khi đó, xe gắn máy (dung tích dưới 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2016 áp dụng mức 1. Xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30.6.2027 áp dụng mức 2. Và xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 1/7/2027 áp dụng mức 4. Từ 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của Hà Nội theo quy định của luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

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