Phẫu thuật robot cắt bán phần thận, bảo tồn chức năng cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện K vừa phẫu thuật robot cắt bán phần thận, bảo tồn tối đa chức năng của cơ quan này cho người đàn ông 64 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào thận.

Ông Đ.N.K. (64 tuổi) nhập viện sau nhiều ngày xuất hiện đau vùng thắt lưng. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện khối u ở thận phải có kích thước khoảng 3 cm, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận.

Sau hội chẩn chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư thận phải giai đoạn T1N0M0, tức khối u còn khu trú tại thận và chưa ghi nhận di căn hạch hay di căn xa.

Bệnh nhân được chỉ định cắt bán phần thận phải bằng phẫu thuật robot nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng vẫn giữ lại phần nhu mô thận khỏe mạnh.

Phẫu thuật robot cắt ung thư thận, bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Đỗ Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, ưu điểm nổi bật của cắt bán phần thận bằng robot là giúp phẫu thuật viên loại bỏ chính xác khối u, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô thận còn lành.

Theo BS Tuấn, hệ thống robot với hình ảnh phóng đại ba chiều cùng cánh tay robot có khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp giúp phẫu thuật viên thực hiện các thao tác cắt, khâu và cầm máu chính xác hơn, giảm nguy cơ chảy máu trong mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo yêu cầu về mặt ung thư học, đồng thời bảo tồn tối đa các tổ chức lành xung quanh.

Người bệnh ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cảnh báo, ung thư thận là một trong những bệnh lý ác tính có diễn biến khá âm thầm, giai đoạn đầu thường ít triệu chứng. Khi khối u còn nhỏ, đa số người bệnh không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Chính vì vậy, không ít trường hợp được phát hiện tình cờ khi siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc trong các đợt khám sức khỏe định kỳ, trước khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau âm ỉ vùng hông lưng kéo dài, tiểu ra máu, sờ thấy khối bất thường vùng hông hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi có các biểu hiện này, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Người có yếu tố nguy cơ hoặc người trung niên, cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ; khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Theo các bác sĩ bệnh viện K, với ung thư thận, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị. Khi khối u còn khu trú, nhiều người bệnh có thể được cắt bán phần thận thay vì cắt toàn bộ, qua đó vừa đảm bảo điều trị triệt căn, vừa duy trì chức năng thận và giảm nguy cơ suy thận về sau.

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