Nam thanh niên nuốt nhầm hộp chống ẩm vì mải xem điện thoại

Theo đó, người bệnh có thói quen sử dụng điện thoại mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong lúc ăn uống. Khi đang pha bột giảm cân, bệnh nhân vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nên đã vô tình uống luôn hộp chống ẩm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu.

Bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật - Ảnh BVCC

BS Trần Văn Lực, Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, quá trình nội soi lấy dị vật gặp nhiều khó khăn do hộp chống ẩm có dạng hình trụ cứng, kích thước tương đối lớn.

Quá trình gắp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thao tác cẩn trọng để xoay đúng chiều dọc của dị vật nhằm tránh làm rách, thủng hoặc tổn thương niêm mạc thực quản của bệnh nhân.

Sau hơn 30 phút can thiệp, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật ra khỏi thực quản, giúp người bệnh tránh được nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Viên hộp chống ẩm hình trụ có đường kính khoảng gần 2cm được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, silica gel – chất chống ẩm thường có trong các hộp thuốc, thực phẩm chức năng và thực phẩm đóng gói – thông thường không phải là chất gây ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, khi nuốt phải hộp hoặc gói chống ẩm, người bệnh vẫn có thể đối mặt với nhiều nguy cơ.

Trước hết, đây là một dị vật trong đường tiêu hóa, có thể gây trầy xước, loét, thậm chí thủng thực quản, dạ dày hoặc gây tắc ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, nếu dị vật đi vào đường hô hấp, người bệnh có nguy cơ bị sặc, tắc nghẽn đường thở cấp tính dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Một số loại hạt chống ẩm còn được bổ sung chất chỉ thị màu hoặc các hóa chất phụ gia khác. Trong những trường hợp này, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguy cơ và có hướng xử trí phù hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Trần Văn Lực khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải hộp hoặc gói chống ẩm, người dân cần giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn vì có thể làm tăng phản xạ co thắt thực quản.

Đặc biệt, tuyệt đối không tự móc họng gây nôn. Việc này có thể khiến dị vật di chuyển ngược lên, làm tăng nguy cơ trầy xước thực quản hoặc lọt vào đường hô hấp, gây biến chứng nguy hiểm hơn.

Nếu còn giữ được gói hoặc hộp chống ẩm cùng loại, người bệnh nên mang theo đến cơ sở y tế để bác sĩ nhanh chóng xác định thành phần hóa học cũng như kích thước dị vật.

Cần đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, đau bụng, nôn nhiều, khó nuốt, khó thở hoặc trong trường hợp không chắc chắn đã nuốt phải loại chống ẩm nào.

Khi lỡ nuốt phải hạt chống ẩm, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ - Ảnh minh họa BVCC

Theo các bác sĩ, phần lớn những tai nạn tương tự hoàn toàn có thể phòng tránh bằng những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Không nên vừa sử dụng điện thoại vừa pha thuốc, pha sữa, pha thực phẩm chức năng hay chế biến đồ ăn. Trước khi đưa bất cứ thứ gì vào miệng, hãy dành vài giây kiểm tra để bảo đảm đó là sản phẩm cần sử dụng.

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