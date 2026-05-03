Phẫu thuật ung thư, cắt bỏ đồng thời hai khối u trong một lần mổ

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, cả hai khối u đều ở giai đoạn I, chưa ghi nhận di căn hạch, đây là yếu tố tiên lượng tốt.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi, giúp người bệnh vượt qua cửa tử.

Trước đó, ông Nguyễn Đình M. (64 tuổi, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng thể trạng gầy yếu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông M. mắc hai bệnh lý ác tính ung thư thực quản tế bào vảy và ung thư biểu mô thận phải.

Đây là ca bệnh hiếm, nếu phẫu thuật hai lần, nguy cơ khối u còn lại tiến triển nhanh trong thời gian chờ hồi phục. Ngược lại, mổ một lần đồng nghĩa với cuộc đại phẫu kéo dài, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với thể trạng bệnh nhân.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại 5 - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã quyết định thực hiện cắt bỏ cả hai khối ung thư trong cùng một cuộc phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt thực quản, nạo vét hạch 3 vùng (cổ, ngực, bụng). Ê-kíp áp dụng kỹ thuật đưa dạ dày lên nối thực quản cổ qua đường sau xương ức, giúp hạn chế biến chứng nặng như viêm phổi, áp xe trung thất.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận phải và nạo vét hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, cả hai khối u đều ở giai đoạn I, chưa ghi nhận di căn hạch. Đây là yếu tố tiên lượng tốt, mở ra cơ hội điều trị lâu dài cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, ông M. được chăm sóc tích cực, đến ngày thứ 4 tỉnh táo, có thể tự ăn uống, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Sau nút mạch hóa chất u gan, chăm sóc đúng giảm biến chứng

Sau kỹ thuật nút mạch hóa chất u gan, việc theo dõi sát và chăm sóc đúng cách đóng vai trò then chốt giúp người bệnh phục hồi nhanh, hạn chế biến chứng.

Các bác sĩ Khoa Điều trị Gan, Mật, Tụy – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, sau nút mạch hóa chất u gan (Transarterial Chemoembolization - TACE), kỹ thuật thường áp dụng cho bệnh nhân ung thư gan hoặc u gan lành tính, việc chăm sóc đúng cách đóng vai trò rất quan trọng giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nút mạch điều trị ung thư gan là gì?

Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị rau bong non nguy kịch

Ca mổ cấp cứu thành công tại Nghệ An giúp sản phụ và thai nhi thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm.

Ngày 29/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp rau bong non ở thai 32 tuần 4 ngày, cứu sống cả mẹ và con.

Trước đó, sản phụ L.T.K.H (26 tuổi) nhập viện trong tình trạng thai 32 tuần 4 ngày, ra máu đỏ tươi đường âm đạo, kèm cơn co tử cung dồn dập. Thai nhi ước nặng khoảng 1,5kg.

