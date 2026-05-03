Phẫu thuật ung thư, cắt bỏ đồng thời hai khối u trong một lần mổ

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi, giúp người bệnh vượt qua cửa tử.

Trước đó, ông Nguyễn Đình M. (64 tuổi, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng thể trạng gầy yếu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông M. mắc hai bệnh lý ác tính ung thư thực quản tế bào vảy và ung thư biểu mô thận phải.

Đây là ca bệnh hiếm, nếu phẫu thuật hai lần, nguy cơ khối u còn lại tiến triển nhanh trong thời gian chờ hồi phục. Ngược lại, mổ một lần đồng nghĩa với cuộc đại phẫu kéo dài, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với thể trạng bệnh nhân.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại 5 - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã quyết định thực hiện cắt bỏ cả hai khối ung thư trong cùng một cuộc phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt thực quản, nạo vét hạch 3 vùng (cổ, ngực, bụng). Ê-kíp áp dụng kỹ thuật đưa dạ dày lên nối thực quản cổ qua đường sau xương ức, giúp hạn chế biến chứng nặng như viêm phổi, áp xe trung thất.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận phải và nạo vét hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, cả hai khối u đều ở giai đoạn I, chưa ghi nhận di căn hạch. Đây là yếu tố tiên lượng tốt, mở ra cơ hội điều trị lâu dài cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, ông M. được chăm sóc tích cực, đến ngày thứ 4 tỉnh táo, có thể tự ăn uống, các chỉ số sinh tồn ổn định.