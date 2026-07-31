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Sống Khỏe

Bé 4 tuổi hôn mê, suy đa tạng vì nhiều năm uống hơn 1 lít sữa mỗi ngày

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 30/7, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho bé trai 4 tuổi, sau khi vượt qua cơn nguy kịch do suy đa cơ quan vì thiếu máu thiếu sắt kéo dài.

Thúy Nga

Trước đó, ngày 20/7, bé trai (trú tại phường Long Hưng,TP. Đồng Nai) được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng. Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào hôn mê, tim giãn, gan lách to và phải đặt nội khí quản, thở máy.

Khai thác tiền sử cho thấy, từ khi khoảng 1 tháng tuổi đến nay, bé có thói quen chỉ uống sữa tươi, mỗi ngày hơn 1 lít, gần như không ăn cơm, không ăn thực phẩm thô hay các bữa ăn chính.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ bất ngờ khi chỉ số huyết sắc tố (Hb) của bệnh nhi giảm xuống dưới 2 g/dL, trong khi mức bình thường ở trẻ cùng độ tuổi là 10-12 g/dL. Điều này đồng nghĩa lượng huyết sắc tố của bé chỉ còn khoảng 1/6 so với trẻ khỏe mạnh cùng lứa tuổi. Đồng thời, nồng độ sắt trong máu cũng giảm rất thấp.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực như truyền máu khẩn cấp, thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng và thuốc hỗ trợ tim mạch.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh TTXVN

BS Nguyễn Thị Phương Linh, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết, tình trạng thiếu máu thiếu sắt mạn tính kéo dài đã khiến tim của trẻ phải hoạt động liên tục với cường độ cao để bù đắp lượng oxy thiếu hụt trong cơ thể.

Hậu quả là bệnh nhi bị suy tim nặng, tim giãn to và sức co bóp giảm xuống còn chưa bằng một nửa so với bình thường.

Theo BS Linh, khi bệnh nhi mắc thêm nhiễm trùng máu kéo dài, cơ thể rơi vào trạng thái "mất bù", kéo theo hàng loạt biến chứng nguy hiểm như toan chuyển hóa rất nặng, suy gan và suy thận cấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Sau hai ngày điều trị tích cực và lọc máu liên tục, chức năng gan, thận của bệnh nhi bắt đầu cải thiện. Đến ngày điều trị thứ năm, bé tỉnh táo, được rút máy thở và ăn uống khá hơn. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục điều trị suy tim, bổ sung sắt, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tái khám định kỳ trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp điển hình cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc để trẻ uống quá nhiều sữa tươi nhưng không được ăn đa dạng thực phẩm.

Sữa tươi chứa rất ít sắt, trong khi hàm lượng canxi và protein casein lại có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt từ các thực phẩm khác. Nếu trẻ uống quá nhiều sữa, đặc biệt trên 500 ml/ngày và coi sữa là nguồn dinh dưỡng chính thay thế các bữa ăn, nguy cơ thiếu sắt sẽ tăng cao.

Thiếu sắt kéo dài không chỉ gây thiếu máu mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, làm suy giảm miễn dịch và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tim, suy đa cơ quan như bệnh nhi trên.

Các chuyên gia nhấn mạnh sữa chỉ là một phần trong chế độ dinh dưỡng của trẻ, không thể thay thế hoàn toàn các bữa ăn đa dạng. Cần xây dựng khẩu phần cân đối, bổ sung thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan, cá, trứng, đậu và rau xanh... ngay từ những năm đầu đời là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa thiếu vi chất, bảo đảm sự phát triển toàn diện và tránh những biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Dấu hiệu trẻ thiếu máu thiếu sắt phụ huynh không nên bỏ qua

- Da xanh, niêm mạc nhợt nhạt.

- Biếng ăn, chậm tăng cân, chậm phát triển.

- Mệt mỏi, ít vận động, dễ cáu gắt.

- Thường xuyên chóng mặt, ngủ li bì hoặc giảm tập trung.

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#Nguy cơ thiếu sắt từ việc uống quá nhiều sữa tươi #Hậu quả của thiếu máu thiếu sắt ở trẻ nhỏ #Chẩn đoán và điều trị suy đa tạng do thiếu máu #Vai trò của chế độ dinh dưỡng đa dạng trong phát triển trẻ #Cảnh báo về thói quen ăn uống không cân đối của trẻ

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