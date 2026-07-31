Ngã từ mái nhà, người đàn ông suýt liệt vì gãy đốt sống thắt lưng

Ngày 31/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, Khoa Ngoại thần kinh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị gãy mất vững đốt sống thắt lưng do tai nạn ngã từ trên cao.

Bệnh nhân Phạm Đình Cẩn (67 tuổi, trú tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu sau khi ngã từ mái nhà cao khoảng 3m.

Khi nhập viện, người bệnh đau dữ dội vùng thắt lưng, hạn chế vận động, cơn đau tăng lên khi thay đổi tư thế. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị gãy xẹp thân đốt sống L1, kèm mảnh xương vỡ gây hẹp khoảng 40% ống sống.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh xác định đây là trường hợp gãy mất vững đốt sống L1 (AO type A4) - một dạng chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ cao gây tổn thương tủy sống và rễ thần kinh nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận đốt sống L1 gãy vỡ, hai bản sống bị tổn thương và đứt dây chằng phía sau cột sống. Các bác sĩ đã đặt 6 vít qua cuống để cố định cột sống từ D12 đến L2, đồng thời nắn chỉnh cột sống về tư thế sinh lý và giải ép vùng ống sống bị chèn ép. Ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật đúng thời điểm, mảnh xương vỡ có thể tiếp tục chèn ép tủy sống hoặc rễ thần kinh, dẫn đến yếu hoặc liệt hai chân, rối loạn tiểu tiện, mất khả năng đi lại, thậm chí để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong bảo tồn chức năng vận động và nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Sau gần 10 ngày điều trị, sức khỏe ông Cẩn ổn định, không có dấu hiệu liệt, vận động tốt, có thể đi lại nhẹ nhàng và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, sau các tai nạn như ngã từ trên cao, tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông, nếu người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều vùng cổ hoặc thắt lưng, tê yếu tay chân, khó vận động hoặc không thể đứng dậy, cần nghĩ đến nguy cơ chấn thương cột sống.

Trong những trường hợp này, không nên tự ý đỡ người bệnh đứng dậy hoặc di chuyển sai cách vì có thể làm tổn thương tủy sống nặng hơn. Thay vào đó, cần hạn chế tối đa việc di chuyển, cố định cột sống nếu có thể và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, cấp cứu và điều trị kịp thời.

Việc xử trí đúng ngay từ những giờ đầu sau chấn thương có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ tổn thương thần kinh, hạn chế di chứng và cải thiện khả năng phục hồi chức năng lâu dài.

Dấu hiệu nghi ngờ chấn thương cột sống cần cấp cứu ngay - Đau dữ dội vùng cổ hoặc thắt lưng sau tai nạn. - Tê bì, yếu hoặc mất cảm giác ở tay, chân. - Khó vận động hoặc không thể đứng dậy. - Đau tăng khi thay đổi tư thế. - Rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện sau chấn thương.

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