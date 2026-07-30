[INFOGRAPHIC] Top phim đáng xem tại rạp Việt trong tháng 8/2026

Từ những ngày làm tình nguyện ở Côn Đảo, Cao Tấn Anh hiểu rằng, nước lên hay nước xuống, trời nắng hay có mưa đều là điều bình thường, chỉ cần sắp xếp để công việc phù hợp với điều kiện thực tế.