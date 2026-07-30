[INFOGRAPHIC] Top phim đáng xem tại rạp Việt trong tháng 8/2026

Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Vân Dung dần trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng khi liên tiếp tham gia các dự án điện ảnh.
Nhận học bổng bán phần chương trình tiến sĩ, Đặng Phước Bảo Bảo cho rằng ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội học tập, nghề nghiệp và trải nghiệm.
Từ hình ảnh hot girl đến diễn viên, ca sĩ, Khả Ngân liên tục làm mới mình với các dự án nghệ thuật.
Từ âm nhạc, điện ảnh đến dẫn chương trình, Ngô Kiến Huy từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng với nhiều dấu ấn đáng chú ý.
Chỉ còn ít ngày trước chung kết Miss Supranational 2026, Mai Ngô sẽ cạnh tranh với các ứng viên nổi bật như Indonesia, Brazil, Nigeria và Philippines.
Cảnh Tài mất mẹ trong "Dưới ô cửa sáng đèn" được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất của Tuấn Tú trên màn ảnh.
Hiệu ứng từ "Mưa đỏ" mở ra nhiều cơ hội mới, giúp hàng loạt diễn viên nhanh chóng trở lại với các dự án điện ảnh và truyền hình.
Những chia sẻ mới của Phương Vy cho thấy, điều cô trân trọng nhất là gia đình luôn chờ mình trở về.
Từ những ngày làm tình nguyện ở Côn Đảo, Cao Tấn Anh hiểu rằng, nước lên hay nước xuống, trời nắng hay có mưa đều là điều bình thường, chỉ cần sắp xếp để công việc phù hợp với điều kiện thực tế.
Trước ngày trao lại vương miện, Opal Suchata nhận danh hiệu Người đẹp của năm 2025, ghi thêm dấu ấn cho nhiệm kỳ Miss World.
Nhận thấy giá trị của lá ổi sau mỗi lần tỉa cành, Âu Chúc Mai nghiên cứu sản phẩm tẩy rửa sinh học.
Sau phản ứng của khán giả, Erik lên tiếng xin lỗi vì poster "Sao nhập ngũ" chưa phù hợp hình tượng chiến sĩ và quyết định thực hiện lại bộ ảnh.
Isaac cho rằng ngoại hình chỉ tạo ấn tượng ban đầu, còn sự nghiệp phải được xây bằng giá trị và thái độ làm nghề.
Từ một lần mua điện thoại, chuyện tình của Phạm Trung Thành và Đào Thanh Tú vượt qua khoảng cách 11 tuổi cùng nhiều định kiến để đi đến hôn nhân.
Sau ly hôn, Hoàng Oanh tập trung cho con trai, phát triển sự nghiệp và giữ quan điểm cởi mở nhưng thận trọng trước chuyện tình cảm.
Sở hữu ba bằng đại học, Nguyễn Tiến Đạt chọn khởi nghiệp từ 500 phôi nấm, từng bước xây dựng mô hình cho hiệu quả kinh tế.
Từ thành công của vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", Long Vũ tiếp tục thử sức với "Mùa hè năm ấy", lần đầu đứng chung phim với mẹ.
Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc cặp song sinh Jimmy và Jenny, đồng thời gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh mới.
Dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sau 18 năm mỗi người một lựa chọn: Tăng Thanh Hà trở lại đóng phim, Trần Vân Anh định cư Canada, Chí Thiện tiếp tục ca hát.
Mai Ngô nhận tin vui tại Miss Supranational 2026 với tấm vé vào Top 20 phần thi Miss Supra Influencer.