Cứu sống bệnh nhân 76 tuổi mắc sốc nhiễm khuẩn nặng

Theo thông tin từ bệnh viện, trước khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện sốt, ho và mệt nhiều kéo dài khoảng 3 ngày, được theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng diễn biến nhanh theo chiều hướng xấu. Người bệnh bất tỉnh và được cơ sở y tế tuyến trước đặt nội khí quản, sau đó chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn nặng do nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Tình trạng nhiễm trùng tiến triển nghiêm trọng khiến huyết áp tụt sâu, các cơ quan quan trọng như tim, phổi, thận bị suy giảm chức năng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nội đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Người bệnh được thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, điều trị bằng kháng sinh phổ rộng theo phác đồ, kết hợp lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn. Đồng thời, các chỉ số sinh tồn được theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh chiến lược điều trị.

Người bệnh bất tỉnh do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng đã được cứu sống - Ảnh BVCC

Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh có những chuyển biến khả quan. Người bệnh tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, được rút nội khí quản, ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch. Chức năng các cơ quan cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị trước khi xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, sốc nhiễm khuẩn là biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhiễm trùng, xảy ra khi phản ứng viêm của cơ thể mất kiểm soát, gây tụt huyết áp kéo dài, giảm tưới máu các cơ quan và dẫn đến suy đa tạng.

Người cao tuổi, đặc biệt mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận hoặc suy giảm miễn dịch, có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi bị nhiễm khuẩn.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến sốc nhiễm khuẩn ở nhóm người bệnh này. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu có thể không điển hình, khiến nhiều người chủ quan hoặc đến bệnh viện muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo khi người cao tuổi xuất hiện các dấu hiệu như sốt hoặc hạ thân nhiệt, ho, mệt nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng, lơ mơ, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám càng sớm càng tốt. Việc phát hiện và điều trị sớm nhiễm khuẩn có ý nghĩa quyết định trong phòng ngừa sốc nhiễm khuẩn và giảm nguy cơ tử vong.

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