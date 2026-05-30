Đau lưng kéo dài, người đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư thận

Theo người bệnh, khoảng 2 tháng trước nhập viện, ông xuất hiện tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải. Ban đầu, ông nghĩ nguyên nhân do làm việc nặng hoặc ngồi sai tư thế nên tự mua thuốc giảm đau để sử dụng. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng dần.

Khi đến bệnh viện thăm khám, bệnh nhân được chỉ định siêu âm và chụp CT-Scan bụng. Kết quả ghi nhận một khối u thận kích thước khoảng 3cm. May mắn, khối u còn khu trú trong bao thận, chưa ghi nhận dấu hiệu xâm lấn mô lân cận hay di căn.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp ung thư thận giai đoạn sớm - thời điểm điều trị mang lại tiên lượng rất khả quan.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt u thận bán phần cho bệnh nhân. Đây là phương pháp cắt thận bảo tồn, chỉ loại bỏ khối u cùng một phần mô lành xung quanh nhằm giữ lại tối đa phần nhu mô thận khỏe mạnh.

ThS.BS Nguyễn Minh Duật, Bệnh viện An Bình cho biết, với những trường hợp ung thư thận được phát hiện sớm, kích thước khối u còn nhỏ và chưa xâm lấn, phẫu thuật bảo tồn giúp duy trì chức năng thận tốt hơn so với cắt toàn bộ thận.

Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số chức năng thận trong giới hạn bình thường và được xuất viện.

Các bác sĩ đánh giá việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn rất cao, đồng thời chưa cần đến các biện pháp điều trị bổ trợ phức tạp như hóa trị hay xạ trị.

Ê-kíp phẫu thuật ung thư thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nguyễn Minh Duật, ung thư thận hiện là một trong những bệnh lý ác tính đường tiết niệu thường gặp ở người trưởng thành. Các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính hoặc tiền sử gia đình có người mắc ung thư thận.

Ung thư thận ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện đặc hiệu nên dễ bị bỏ sót. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc kiểm tra vì triệu chứng khác.

Bác sĩ cho biết đau lưng do ung thư thận thường có tính chất đau âm ỉ, kéo dài ở một bên mạn sườn hoặc vùng thắt lưng. Khác với đau lưng cơ năng do cột sống hay cơ xương khớp - vốn có thể giảm khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế - cơn đau liên quan đến khối u thận thường dai dẳng và ít thay đổi theo vận động.

Khi khối u phát triển lớn hơn, tình trạng đau có thể tăng dần do bao thận bị căng giãn.

Nếu tình trạng đau kéo dài nhiều tuần, tái phát liên tục hoặc không cải thiện dù đã điều trị thông thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đánh giá nguyên nhân chính xác.

Ngoài triệu chứng đau lưng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý thêm các dấu hiệu bất thường khác như:

Tiểu máu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chỉ phát hiện qua xét nghiệm.

Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Sốt nhẹ dai dẳng.

Thiếu máu.

