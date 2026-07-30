Chủ quan với vết bầm tím sau tai nạn, người phụ nữ sốc nhiễm khuẩn vì viêm cân mạc hoại tử

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau tai nạn xe máy, chị T.Y.V (45 tuổi) xuất hiện đau và sưng vùng đùi phải. Nghĩ rằng chỉ bị chấn thương phần mềm thông thường, bà tự chườm lạnh tại nhà và chờ vết thương hồi phục.

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội. Vùng đùi phải sưng nề, căng cứng nhưng người bệnh vẫn cho rằng đây chỉ là diễn biến bình thường sau va đập.

Đến ngày thứ sáu sau tai nạn, tình trạng sức khỏe chuyển biến nghiêm trọng. Người bệnh lừ đừ, gần như mất tỉnh táo, mệt lả nên được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng. Thời điểm nhập viện, vùng mặt trong đùi phải xuất hiện mảng bầm tím lớn, nhiều bóng nước bất thường, tổn thương lan rộng từ vùng bẹn xuống đùi.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh mắc viêm cân mạc hoại tử vùng bẹn - đùi phải. Đây là bệnh lý nhiễm trùng mô mềm tối cấp, có khả năng phá hủy cân mạc, mô dưới da với tốc độ rất nhanh, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan và tử vong nếu chậm điều trị.

Song song với hồi sức, ê-kíp Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình tiến hành đánh giá tổn thương và phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử ngay khi tình trạng huyết động tạm ổn định.

Trong suốt quá trình điều trị, người bệnh phải trải qua 4 lần phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử khẩn cấp, kết hợp theo dõi sát diễn biến vết thương và chăm sóc tích cực để loại bỏ hoàn toàn các mô đã hoại tử, ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Nhiều thời điểm, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực và ngoại khoa nhằm lựa chọn thời điểm phẫu thuật phù hợp nhất.

Sau khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, người bệnh cai được máy thở, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Ê-kíp tiếp tục thực hiện ca ghép da lần thứ 5 để che phủ vùng khuyết hổng sau cắt lọc, giúp thúc đẩy quá trình liền thương và phục hồi chức năng vận động.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, chị T.Y.V. hồi phục hoàn toàn và được xuất viện - Ảnh BVCC

BS.CKII Trần Thanh Định, Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cho biết, viêm cân mạc hoại tử tuy hiếm gặp nhưng là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, được xếp vào nhóm cấp cứu ngoại khoa tối khẩn do có tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh có thể xuất hiện sau những chấn thương tưởng như rất nhẹ, nhất là khi có tụ máu, dập nát mô hoặc vết thương bị nhiễm trùng. Vi khuẩn xâm nhập vào mô mềm, lan theo các lớp cân mạc và nhanh chóng gây hoại tử diện rộng. Nếu không được phẫu thuật cắt lọc kịp thời kết hợp hồi sức tích cực, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan với các chấn thương phần mềm, kể cả khi chỉ có biểu hiện bầm tím hoặc sưng đau ban đầu.

Việc thăm khám sớm và tuân thủ chỉ định nhập viện theo dõi của bác sĩ giúp phát hiện kịp thời các biến chứng nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tử vong.

Dấu hiệu cần đến bệnh viện ngay sau chấn thương - Đau dữ dội, mức độ đau không tương xứng với chấn thương hoặc không giảm sau khi dùng thuốc giảm đau. - Vùng tổn thương sưng nề lan nhanh. - Da đổi màu, xuất hiện bóng nước bất thường. - Sốt, rét run, mệt mỏi. - Choáng váng, lừ đừ hoặc tụt huyết áp.

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