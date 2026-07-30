Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chạy đua ECMO cứu sống bé gái trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp

Các chuyên gia cảnh báo viêm cơ tim tối cấp diễn tiến rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, ho và sổ mũi giống cảm cúm thông thường, bé Trần Thị T.N. (11 tuổi, Đồng Tháp) xuất hiện đau ngực, mệt nhiều, khó thở và nôn ói.

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Quân Dân y, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tình trạng đã trụy mạch. Sau khi được hội chẩn và sử dụng thuốc vận mạch, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 3h sáng ngày 7/7/2026.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng môi tím tái, suy tim nặng, trụy tim mạch. Các bác sĩ xác định trẻ bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp và lập tức hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết động trước khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực.

viem-co-tim-toi-cap.jpg
Thiết lập hệ thống ECMO và hồi sức tích cực cho trẻ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến hết sức nguy kịch. Chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, tim gần như không còn đủ khả năng bơm máu nuôi cơ thể, nguy cơ ngừng tim cận kề.

Trước diễn biến tối cấp của bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt báo động đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ECMO được thiết lập thành công, thay thế chức năng của tim và phổi đang suy kiệt. Song song đó, các bác sĩ thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não khỏi tổn thương do tình trạng thiếu oxy kéo dài.

Sau khoảng 20 phút kể từ khi ECMO vận hành, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Từ chỗ tím tái, trụy tim mạch, da niêm mạc của trẻ dần hồng hào trở lại, mở ra cơ hội hồi phục.

viem-co-tim.jpg
Trẻ được cai máy thở và tỉnh táo - Ảnh BVCC

Sau gần 8 ngày điều trị bằng ECMO với nhiều thời điểm diễn biến phức tạp, chức năng tim và các cơ quan dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO với sự phối hợp của ê-kíp Phẫu thuật Tim mạch và Gây mê hồi sức.

Tiếp đó, trẻ được cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn. Chức năng tim và các cơ quan hồi phục tốt, không để lại di chứng. Ngày 28/7/2026, bệnh nhi được xuất viện.

PGS.TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó phổ biến là virus Coxsackie nhóm B.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ có các biểu hiện tương tự cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn. Chính vì vậy, nhiều trường hợp dễ chủ quan.

viem-co-tim-1.jpg
Trẻ đã hồi phục và được xuất viện - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS. Phạm Văn Quang, trẻ mắc viêm cơ tim nhẹ thường chỉ cần theo dõi và điều trị triệu chứng, đa số hồi phục sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, với các trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch để duy trì chức năng tuần hoàn.

Đáng lưu ý, tỷ lệ tử vong của viêm cơ tim cấp nặng vẫn ở mức rất cao, khoảng 30-40%. Riêng viêm cơ tim tối cấp, trước khi kỹ thuật ECMO được triển khai, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

PGS.TS. Phạm Văn Quang khuyến cáo: Khi trẻ có các biểu hiện của viêm cơ tim: Trẻ vừa mắc cảm cúm nhưng đột ngột mệt nhiều; Đau ngực, khó thở, thở nhanh; Nôn ói kéo dài, bỏ ăn, lừ đừ; Tim đập nhanh hoặc loạn nhịp; Môi tím tái, tay chân lạnh; Ngất, tụt huyết áp hoặc trụy tim mạch...cần đưa đến bệnh viện có khả năng hồi sức cấp cứu càng sớm càng tốt. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời, trong đó có chỉ định ECMO ở những trường hợp phù hợp, là yếu tố quyết định cơ hội sống của người bệnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng", cấp cứu:

#viêm cơ tim tối cấp ở trẻ nhỏ #kỹ thuật hỗ trợ ECMO trong cấp cứu #dấu hiệu cảnh báo viêm cơ tim #quy trình cấp cứu hồi sức trẻ em #nguy cơ tử vong do viêm cơ tim

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống thiếu niên nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng

Hơn một tháng điều trị với hàng loạt kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục đã giúp bệnh nhi hồi phục và xuất viện.

Bệnh nhi T.B.B.N. (15 tuổi, Đồng Tháp) vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 4/6/2026 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái và trụy tim mạch.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhi chỉ sốt nhẹ và ho khan. 2 ngày sau, em xuất hiện đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Cai Lậy. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Tiền Giang trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Do diễn biến quá nặng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp, suy đa tạng ở Nghệ An

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, rối loạn nhịp tim nguy hiểm và vô niệu hoàn toàn.

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công nữ bệnh nhân 28 tuổi mắc viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nặng và suy đa tạng - một trong những bệnh cảnh có nguy cơ tử vong rất cao.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H. (28 tuổi, trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh) được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do viêm cơ tim cấp tối cấp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

ECMO cứu 3 trẻ viêm cơ tim tối cấp

Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Triệu chứng giống các bệnh lý thông thường khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em. Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn.

Nhờ sự chẩn đoán kịp thời của tuyến dưới và sự quyết liệt, nhanh chóng của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong can thiệp hồi sức chuyên sâu, một bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục và chuẩn bị được ra viện, hai trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới