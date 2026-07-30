Chạy đua ECMO cứu sống bé gái trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp

Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, ho và sổ mũi giống cảm cúm thông thường, bé Trần Thị T.N. (11 tuổi, Đồng Tháp) xuất hiện đau ngực, mệt nhiều, khó thở và nôn ói.

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Quân Dân y, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tình trạng đã trụy mạch. Sau khi được hội chẩn và sử dụng thuốc vận mạch, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 3h sáng ngày 7/7/2026.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng môi tím tái, suy tim nặng, trụy tim mạch. Các bác sĩ xác định trẻ bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp và lập tức hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết động trước khi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực.

Thiết lập hệ thống ECMO và hồi sức tích cực cho trẻ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến hết sức nguy kịch. Chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, tim gần như không còn đủ khả năng bơm máu nuôi cơ thể, nguy cơ ngừng tim cận kề.

Trước diễn biến tối cấp của bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt báo động đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ECMO được thiết lập thành công, thay thế chức năng của tim và phổi đang suy kiệt. Song song đó, các bác sĩ thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não khỏi tổn thương do tình trạng thiếu oxy kéo dài.

Sau khoảng 20 phút kể từ khi ECMO vận hành, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Từ chỗ tím tái, trụy tim mạch, da niêm mạc của trẻ dần hồng hào trở lại, mở ra cơ hội hồi phục.

Trẻ được cai máy thở và tỉnh táo - Ảnh BVCC

Sau gần 8 ngày điều trị bằng ECMO với nhiều thời điểm diễn biến phức tạp, chức năng tim và các cơ quan dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO với sự phối hợp của ê-kíp Phẫu thuật Tim mạch và Gây mê hồi sức.

Tiếp đó, trẻ được cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn. Chức năng tim và các cơ quan hồi phục tốt, không để lại di chứng. Ngày 28/7/2026, bệnh nhi được xuất viện.

PGS.TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó phổ biến là virus Coxsackie nhóm B.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ có các biểu hiện tương tự cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho, sổ mũi hoặc các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn. Chính vì vậy, nhiều trường hợp dễ chủ quan.

Trẻ đã hồi phục và được xuất viện - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS. Phạm Văn Quang, trẻ mắc viêm cơ tim nhẹ thường chỉ cần theo dõi và điều trị triệu chứng, đa số hồi phục sau 1-2 tuần. Tuy nhiên, với các trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch để duy trì chức năng tuần hoàn.

Đáng lưu ý, tỷ lệ tử vong của viêm cơ tim cấp nặng vẫn ở mức rất cao, khoảng 30-40%. Riêng viêm cơ tim tối cấp, trước khi kỹ thuật ECMO được triển khai, tỷ lệ tử vong gần như 100%.

PGS.TS. Phạm Văn Quang khuyến cáo: Khi trẻ có các biểu hiện của viêm cơ tim: Trẻ vừa mắc cảm cúm nhưng đột ngột mệt nhiều; Đau ngực, khó thở, thở nhanh; Nôn ói kéo dài, bỏ ăn, lừ đừ; Tim đập nhanh hoặc loạn nhịp; Môi tím tái, tay chân lạnh; Ngất, tụt huyết áp hoặc trụy tim mạch...cần đưa đến bệnh viện có khả năng hồi sức cấp cứu càng sớm càng tốt. Việc chẩn đoán và điều trị kịp thời, trong đó có chỉ định ECMO ở những trường hợp phù hợp, là yếu tố quyết định cơ hội sống của người bệnh.

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