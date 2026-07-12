Robot thế hệ mới hỗ trợ phẫu thuật ca ung thư thận phức tạp

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u nằm ở cực giữa dưới thận phải. Phần khối u lồi ra ngoài có tỷ trọng mỡ, hướng tới u cơ mỡ mạch; trong khi phần chìm trong nhu mô thận có đặc điểm ngấm và thải thuốc gợi ý ung thư biểu mô tế bào thận (RCC).

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp có mức độ phức tạp cao do khối u nằm sâu trong nhu mô thận, đồng thời có u cơ mỡ mạch bao phủ bề mặt. Đặc điểm này khiến việc bóc tách trọn vẹn tổn thương trở nên khó khăn, làm tăng nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật cũng như ảnh hưởng đến khả năng bảo tồn phần nhu mô thận lành.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K, với sự tham gia trực tiếp của PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP HCM, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nguyên Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phẫu thuật bằng robot thế hệ mới - Ảnh BVCC

Bằng hệ thống robot thế hệ mới, các phẫu thuật viên tiến hành cắt bán phần thận, loại bỏ hoàn toàn tổn thương, kiểm soát tốt lượng máu mất trong mổ và bảo tồn tối đa các cấu trúc lành xung quanh. Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị triệt căn chủ yếu đối với ung thư thận. Nếu trước đây mổ mở là lựa chọn phổ biến thì những năm gần đây, các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu ngày càng được ưu tiên nhờ nhiều lợi ích cho người bệnh.

Trong đó, phẫu thuật bằng robot được đánh giá có nhiều ưu điểm như giảm chảy máu trong mổ, hỗ trợ bóc tách chính xác, lấy trọn tổn thương và hạch vùng khi cần thiết, đồng thời hạn chế sang chấn tới các cơ quan lân cận.

Cánh tay robot hỗ trợ phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hệ thống robot cho phép các cánh tay phẫu thuật có khả năng xoay linh hoạt 360 độ, kết hợp hình ảnh ba chiều (3D) độ phân giải cao giúp phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, từ đó thực hiện các thao tác chính xác ngay cả với những trường hợp có mức độ khó cao.

Người bệnh sau phẫu thuật robot thường ít đau hơn, phục hồi nhanh, có thể trở lại sinh hoạt sớm so với mổ mở truyền thống. Thời gian hồi phục sau mổ thường khoảng 3-5 ngày trước khi xuất viện nếu diễn biến thuận lợi.

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