Khối u không đau nhưng phá hủy toàn bộ xương hàm và hốc mắt cụ ông 76 tuổi

Khoảng ba tháng trước khi nhập viện, ông N.D.S. (76 tuổi, Hà Nội) phát hiện một khối u ở vùng má phải. Ban đầu, khối u không gây đau nên người bệnh không quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh, trở nên cứng chắc, chèn ép các cấu trúc lân cận, làm hẹp hốc mắt và khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy khối u đã xâm lấn rộng, phá hủy toàn bộ xương gò má, xương hàm trên, vùng xoang hàm, hốc mũi, sàn và thành ngoài hốc mắt phải cùng nhiều tổ chức phần mềm xung quanh. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) xâm lấn.

Trước tình trạng tổn thương lan rộng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u kết hợp tái tạo vùng hàm mặt.

TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, đây là một trong những trường hợp khó bởi khối u đã xâm lấn sâu vào xương hàm trên, xương gò má, các cấu trúc xương vùng mũi và thành dưới hốc mắt phải.

Để giải quyết bài toán điều trị, lần đầu tiên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ứng dụng công nghệ mô hình 3D trong đánh giá tổn thương và xây dựng kế hoạch phẫu thuật.

Thông qua mô hình này, các bác sĩ có thể tính toán phương án cắt xương, dự kiến hình dạng phần xương cần tái tạo, lựa chọn vị trí lấy vạt và phương pháp tạo hình phù hợp với mức độ khuyết hổng.

Các bác sĩ sử dụng vạt da, cơ và xương bả vai trái của chính người bệnh để tái tạo vùng khuyết hổng sau khi cắt bỏ khối u.

2 ê-kíp phẫu thuật song song để phẫu thuật và tái tạo lại khuôn mặt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, toàn trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể ngồi dậy và tự sinh hoạt. Vạt da ghép vi phẫu vùng mặt hồng ấm, được cấp máu tốt, trương lực mềm, cho thấy phần mô ghép sống tốt và đang thích ứng hiệu quả.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện khối u bất thường ở vùng đầu - mặt - cổ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu, cần đến cơ sở chuyên khoa để được khám và sinh thiết sớm. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt để, giảm mức độ phá hủy cấu trúc vùng mặt và cải thiện tiên lượng sống.

Cách nhận biết ung thư biểu mô tế bào vảy vùng hàm mặt - Xuất hiện khối u hoặc vết loét vùng miệng, má, hàm kéo dài không lành. - Khối u phát triển nhanh, cứng chắc, có xu hướng xâm lấn mô xung quanh. - Đau hoặc tê vùng mặt, khó nhai, khó há miệng. - Chảy máu bất thường trong miệng hoặc mũi. - Sưng vùng hàm, biến dạng khuôn mặt. - Mờ mắt, giảm thị lực nếu khối u xâm lấn hốc mắt. - Nổi hạch vùng cổ kéo dài.

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