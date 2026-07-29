Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khối u không đau nhưng phá hủy toàn bộ xương hàm và hốc mắt cụ ông 76 tuổi

Lần đầu tiên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ứng dụng mô hình 3D lập kế hoạch phẫu thuật ung thư hàm mặt trong ca mổ đặc biệt phức tạp.

Thúy Nga

Khoảng ba tháng trước khi nhập viện, ông N.D.S. (76 tuổi, Hà Nội) phát hiện một khối u ở vùng má phải. Ban đầu, khối u không gây đau nên người bệnh không quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, khối u phát triển nhanh, trở nên cứng chắc, chèn ép các cấu trúc lân cận, làm hẹp hốc mắt và khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy khối u đã xâm lấn rộng, phá hủy toàn bộ xương gò má, xương hàm trên, vùng xoang hàm, hốc mũi, sàn và thành ngoài hốc mắt phải cùng nhiều tổ chức phần mềm xung quanh. Kết quả sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) xâm lấn.

Trước tình trạng tổn thương lan rộng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u kết hợp tái tạo vùng hàm mặt.

ung-thu-mat.jpg

TS.BS Dương Mạnh Chiến, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, đây là một trong những trường hợp khó bởi khối u đã xâm lấn sâu vào xương hàm trên, xương gò má, các cấu trúc xương vùng mũi và thành dưới hốc mắt phải.

Để giải quyết bài toán điều trị, lần đầu tiên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ứng dụng công nghệ mô hình 3D trong đánh giá tổn thương và xây dựng kế hoạch phẫu thuật.

Thông qua mô hình này, các bác sĩ có thể tính toán phương án cắt xương, dự kiến hình dạng phần xương cần tái tạo, lựa chọn vị trí lấy vạt và phương pháp tạo hình phù hợp với mức độ khuyết hổng.

Các bác sĩ sử dụng vạt da, cơ và xương bả vai trái của chính người bệnh để tái tạo vùng khuyết hổng sau khi cắt bỏ khối u.

ung-thu-mat-1.jpg
ung-thu-mat-2.jpg
2 ê-kíp phẫu thuật song song để phẫu thuật và tái tạo lại khuôn mặt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, toàn trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể ngồi dậy và tự sinh hoạt. Vạt da ghép vi phẫu vùng mặt hồng ấm, được cấp máu tốt, trương lực mềm, cho thấy phần mô ghép sống tốt và đang thích ứng hiệu quả.

ung-thu-mat-3.jpg
Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện khối u bất thường ở vùng đầu - mặt - cổ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu, cần đến cơ sở chuyên khoa để được khám và sinh thiết sớm. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt để, giảm mức độ phá hủy cấu trúc vùng mặt và cải thiện tiên lượng sống.

Cách nhận biết ung thư biểu mô tế bào vảy vùng hàm mặt

- Xuất hiện khối u hoặc vết loét vùng miệng, má, hàm kéo dài không lành.

- Khối u phát triển nhanh, cứng chắc, có xu hướng xâm lấn mô xung quanh.

- Đau hoặc tê vùng mặt, khó nhai, khó há miệng.

- Chảy máu bất thường trong miệng hoặc mũi.

- Sưng vùng hàm, biến dạng khuôn mặt.

- Mờ mắt, giảm thị lực nếu khối u xâm lấn hốc mắt.

- Nổi hạch vùng cổ kéo dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống:

#ứng dụng mô hình 3D trong phẫu thuật hàm mặt #phẫu thuật ung thư xâm lấn vùng mặt #tái tạo cấu trúc vùng mặt sau mổ #ứng dụng công nghệ mô phỏng trước mổ #tầm soát ung thư hàm mặt ở người cao tuổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nam thiếu niên 16 tuổi giữ lại đôi mắt sau phẫu thuật ung thư da

Bệnh viện K điều trị thành công cho nam thiếu niên Phú Thọ ung thư da vùng thái dương, bảo tồn mắt và phục hồi thẩm mỹ sau hai lần phẫu thuật.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, người bệnh đã hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng tổn thương tiếp tục tái phát.

Theo các bác sĩ, khối u tiến triển nhanh, vỡ loét, chảy dịch, kích thước lớn khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng gương mặt. Dù phát hiện bất thường từ khoảng một năm trước, đến tháng 5/2026, em T. mới có điều kiện nhập viện điều trị do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới