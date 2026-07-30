Nội soi lấy khối bã thức ăn, giúp bệnh nhân 70 tuổi tránh cuộc mổ nguy cơ cao

Bệnh nhân P.T.L. (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều.

Kết quả nội soi cho thấy một khối bã thức ăn kích thước lớn mắc kẹt trong dạ dày. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ cao do khối bã có thể di chuyển xuống ruột gây tắc hoặc tiếp tục chèn ép niêm mạc dạ dày, dẫn đến loét và các biến chứng nghiêm trọng.

Việc điều trị càng trở nên khó khăn khi người bệnh tuổi cao, thể trạng suy kiệt và mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim. Đặc biệt, bệnh nhân từng đặt stent mạch vành nên phải duy trì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, làm tăng nguy cơ chảy máu nếu phải phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp nội soi can thiệp dưới gây mê thay vì phẫu thuật mở nhằm giảm tối đa rủi ro cho người bệnh.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ nhận thấy khối bã có kích thước lớn và rất cứng nên không thể lấy ra bằng rọ gắp thông thường. Ê-kíp đã sử dụng kỹ thuật cắt nhỏ cơ học ngay trong lòng dạ dày, sau đó gắp từng phần dị vật ra ngoài qua đường miệng.

Nhờ kỹ thuật này, toàn bộ khối bã được lấy bỏ mà không cần phẫu thuật, đồng thời bảo tồn cấu trúc giải phẫu tự nhiên của đường tiêu hóa.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh, Viện tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thành công lớn nhất không chỉ là lấy được khối bã thức ăn mà còn giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật nhiều rủi ro.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh, tuổi tác khiến chức năng nhai suy giảm, nhu động dạ dày chậm hơn, trong khi chế độ ăn nhiều chất xơ cứng có thể làm thức ăn kết tụ thành khối lớn trong dạ dày.

Đặc biệt, nguy cơ tăng lên khi người cao tuổi có răng yếu, nhai không kỹ hoặc giảm nhu động dạ dày. Nguy cơ tăng lên khi ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cứng như măng, rau già hoặc các loại quả chứa nhiều tanin như hồng ngâm, ổi, đặc biệt nếu ăn lúc đói.

Khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi khối bã hình thành, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, đau tức vùng thượng vị, buồn nôn, nôn kéo dài, chán ăn hoặc nhanh no. Nếu không điều trị kịp thời, khối bã có thể gây tắc đường tiêu hóa, loét, xuất huyết hoặc thủng dạ dày, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên ăn chậm, nhai kỹ, lựa chọn thực phẩm phù hợp với khả năng nhai nuốt, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm nhiều xơ cứng hoặc quả chát khi đói.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm.

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