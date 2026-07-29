Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị bị que tre đâm xuyên vành tai

Đang vui chơi cùng nhóm bạn, bé trai ở Quảng Trị không may bị que tre đâm xuyên vành tai trái phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 29/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho cháu H.M.V. (6 tuổi) bị que tre đâm xuyên vành tai trái.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc vui chơi cùng nhóm bạn, em V. không may bị que tre đâm xuyên vành tai, máu chảy nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

h.jpg
Que tre đâm xuyên vành tai trái bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật đâm xuyên qua hai vị trí ở vành tai, gây rách da, tổn thương sụn và mất một phần tổ chức.

Ngay sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Tai Mũi Họng tiến hành phẫu thuật lấy dị vật, làm sạch vết thương, cầm máu và tạo hình phục hồi phần tổ chức bị khuyết.

Hiện, sức khỏe bệnh nhi ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#bé trai #que tre #đâm xuyên tai #cấp cứu #Bệnh viện đa khoa Quảng Trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ca mổ hy hữu cứu bé 2,5 tuổi bị que thịt xiên đâm sát não

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu thành công bé gái 2,5 tuổi bị que xiên thịt nướng đâm sâu từ vùng gốc mũi trái hướng lên hốc mắt và nền sọ.

Theo người nhà, tai nạn xảy ra sau giờ học khi bé được bố mẹ đưa đi ăn thịt xiên nướng. Trong lúc vừa cầm que thịt vừa chạy chơi, trẻ bất ngờ vấp ngã khiến đầu que tre nhọn đâm thẳng vào vùng giữa mặt.

Bé đau đớn, quấy khóc liên tục và được đưa đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong đêm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới