Phạt tù 4 đối tượng lừa đưa người sang Campuchia trái phép

Tóm gọn hai kẻ cầm đầu buôn người sang đặc khu Tam giác vàng Hà và Thảo hứa đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc, nhưng thực tế, nạn nhân bị đưa sang Myanmar, bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại khu "Tam giác vàng".

Ngày 11/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Bùi Thị Thảo (SN 1994, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An; trú tại quận Tân Phú, TP HCM) và Lê Văn Hà (SN 1999, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi Mua bán người.