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Sống Khỏe

Phát hiện ung thư thực quản tình cờ qua nội soi trước mổ ung thư gan

Từ trường hợp hiếm gặp này, bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài vì có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.V.T. (69 tuổi, trú tại Bắc Ninh) được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) tại phân thùy trước của gan và được phẫu thuật cắt gan thành công tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc cho biết, trước khi phẫu thuật gan, bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày theo đúng quy trình chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản trên nền bệnh gan mạn tính.

Chính trong lần nội soi này, các bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc thực quản có màu sắc bất thường. Kết quả sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản.

Theo BS Quốc, đây là hai bệnh ung thư hoàn toàn độc lập. Khối u ở gan là ung thư biểu mô tế bào gan, trong khi tổn thương thực quản là ung thư biểu mô tế bào vảy nguyên phát, không phải ung thư gan di căn.

"Đây là trường hợp đặc biệt khi người bệnh mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát khác nhau. Điều may mắn là ung thư thực quản được phát hiện rất sớm, hoàn toàn tình cờ trong quá trình chuẩn bị điều trị ung thư gan", BS Quốc cho biết.

Việc phát hiện sớm tổn thương thực quản đã tạo cơ hội để các bác sĩ xây dựng chiến lược điều trị theo từng giai đoạn, ưu tiên xử lý ung thư gan trước, sau đó tiếp tục điều trị triệt căn ung thư thực quản khi sức khỏe người bệnh ổn định.

Sau khi hồi phục tốt từ ca phẫu thuật cắt gan, ông T. quay trở lại bệnh viện để điều trị ung thư thực quản.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt thực quản, nạo vét hạch và tạo hình thực quản bằng dạ dày. Mặc dù gặp khó khăn do tình trạng dính ổ bụng sau ca cắt gan trước đó, cuộc đại phẫu vẫn thành công, người bệnh an toàn trong và sau mổ.

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Tạo hình thực quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài hoặc thường xuyên bị sặc khi ăn uống. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thực quản, trong đó có ung thư thực quản.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như: Người lạm dụng rượu bia; hút thuốc lá lâu năm; Người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) kéo dài; Người có thói quen sử dụng đồ ăn, thức uống quá nóng ...cần chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được nội soi, phát hiện sớm tổn thương.

Việc chẩn đoán ở giai đoạn sớm không chỉ giúp mở rộng cơ hội điều trị triệt căn mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh

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#Phát hiện ung thư sớm qua nội soi #Đồng thời mắc hai ung thư nguyên phát #Phẫu thuật cắt thực quản phức tạp #Triệu chứng và nguy cơ ung thư thực quản #Chẩn đoán sớm nâng cao cơ hội điều trị

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