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Xã hội

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Bắc Trạch, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hạo Nhiên

Ngày 5/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Lý Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch.

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Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 5h30, ngày 5/6, tại bờ biển thuộc thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch), người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt gần bờ biển.

Theo xác minh ban đầu xác định nạn nhân là anh V.V.C. (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh.
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