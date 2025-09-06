Phát hiện thi thể bé gái 6 tuổi trong bao tải dưới giếng

Thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trước đó đã được tìm thấy trong một bao tải dưới giếng tại một ngôi làng ở Ấn Độ.

Theo NDTV, bé gái 6 tuổi tên Urvi, con gái của Shri Krishna, mất tích từ 10 giờ sáng ngày 3/9 trong lúc chơi bên ngoài nhà ở làng Mau Chirayal, Ấn Độ.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ án. Ảnh: NDTV.

Cảnh sát cho biết, một cuộc tìm kiếm diễn ra ngay sau đó và thi thể bé được tìm thấy trong bao tải dưới giếng trong làng vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày.

"Một mảnh vải được tìm thấy quấn quanh cổ bé, cho thấy bé gái có thể đã bị siết cổ trước khi bị ném xuống giếng. Vụ việc đang được điều tra", cảnh sát JN Asthana thuộc Sở Cảnh sát Sikandrarao nói với PTI.

Gia đình nạn nhân nghi ngờ người thân của họ có thể liên quan đến cái chết của bé Urvi. Cha của bé gái đã nêu tên một người phụ nữ trong làng trong đơn tố cáo gửi tới cảnh sát.

"Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành nhằm xác định động cơ gây án cũng như tất cả những người liên quan đến vụ việc", cảnh sát cho biết thêm.

