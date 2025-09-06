Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Phát hiện thi thể bé gái 6 tuổi trong bao tải dưới giếng

Thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trước đó đã được tìm thấy trong một bao tải dưới giếng tại một ngôi làng ở Ấn Độ.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, bé gái 6 tuổi tên Urvi, con gái của Shri Krishna, mất tích từ 10 giờ sáng ngày 3/9 trong lúc chơi bên ngoài nhà ở làng Mau Chirayal, Ấn Độ.

ando.png
Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ án. Ảnh: NDTV.

Cảnh sát cho biết, một cuộc tìm kiếm diễn ra ngay sau đó và thi thể bé được tìm thấy trong bao tải dưới giếng trong làng vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày.

"Một mảnh vải được tìm thấy quấn quanh cổ bé, cho thấy bé gái có thể đã bị siết cổ trước khi bị ném xuống giếng. Vụ việc đang được điều tra", cảnh sát JN Asthana thuộc Sở Cảnh sát Sikandrarao nói với PTI.

Gia đình nạn nhân nghi ngờ người thân của họ có thể liên quan đến cái chết của bé Urvi. Cha của bé gái đã nêu tên một người phụ nữ trong làng trong đơn tố cáo gửi tới cảnh sát.

"Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành nhằm xác định động cơ gây án cũng như tất cả những người liên quan đến vụ việc", cảnh sát cho biết thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#bé gái 6 tuổi #thi thể bé gái trong bao tải #bé gái mất tích Ấn Độ #bé gái bị siết cổ #vụ án giết người làng Mau Chirayal #tìm kiếm bé gái mất tích

Bài liên quan

Thế giới

Bàng hoàng vụ nữ sinh 20 tuổi nghi bị cưỡng bức, sát hại

Thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi ở Ấn Độ được tìm thấy hai ngày sau khi cô mất tích.

Theo India Today ngày 20/8, Varshitha, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Ấn Độ, rời khỏi ký túc xá vào ngày 14/8 và không quay trở lại. Cha mẹ cô đã đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích.

Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm và thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi này được tìm thấy ở Chitradurga, Karnataka, hai ngày sau khi cô mất tích.

Xem chi tiết

Thế giới

Chồng cùng nhân tình sát hại vợ, tạo dựng hiện trường giả

Một người đàn ông 30 tuổi và hai nhân tình của hắn ta đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Theo NDTV, vụ án mạng xảy ra tại làng Nuagaon, Berhampur, Ấn Độ, vào ngày 4/8.

Nghi phạm, Santosh Naik, một kẻ nghiện cờ bạc 30 tuổi, cùng hai tình nhân của hắn là Anita Naik (26 tuổi) và Sruti Parida (21 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Puja Naik (28 tuổi), vợ của Santosh. Sau khi gây án, các nghi phạm đã dàn dựng thành hiện trường một vụ tự tử.

Xem chi tiết

Thế giới

Rúng động vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ án mạng rúng động xảy ra tại làng Dudhkol, Sahibganj, bang Jharkhand.

Theo NDTV, 3 thành viên lớn tuổi trong một gia đình được phát hiện tử vong tại nhà ở làng Dudhkol vào ngày 6/8.

Một sĩ quan cấp cao thông tin, nghi phạm 35 tuổi, cũng là họ hàng của nạn nhân, đã tới đồn cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi giết người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới