Bàng hoàng vụ nữ sinh 20 tuổi nghi bị cưỡng bức, sát hại

Theo India Today ngày 20/8, Varshitha, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Ấn Độ, rời khỏi ký túc xá vào ngày 14/8 và không quay trở lại. Cha mẹ cô đã đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích.

Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm và thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi này được tìm thấy ở Chitradurga, Karnataka, hai ngày sau khi cô mất tích.

Thi thể bị cháy một phần của một nữ sinh viên 20 tuổi được tìm thấy ở Chitradurga, Karnataka, Ấn Độ. Ảnh: IT.

Cảnh sát nghi ngờ Varshitha đã bị cưỡng bức và sát hại. Thủ phạm được cho là đã thiêu thi thể nạn nhân để tiêu hủy bằng chứng.

Thi thể Varshitha được đưa đi khám nghiệm tử thi và các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào ngày 7/8, người dân địa phương ở Tumakuru bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn của Lakshmidevamma, một phụ nữ 42 tuổi ở Bellavi thuộc Tumakuru.

Nạn nhân được báo cáo mất tích từ ngày 4/8 sau khi đến thăm con gái ở Urdigere. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị sát hại và phân xác một cách có chủ đích để gây khó khăn cho việc nhận dạng.

