Thế giới

Rúng động vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ án mạng rúng động xảy ra tại làng Dudhkol, Sahibganj, bang Jharkhand.

An An (Theo NDTV, IT)

Theo NDTV, 3 thành viên lớn tuổi trong một gia đình được phát hiện tử vong tại nhà ở làng Dudhkol vào ngày 6/8.

Một sĩ quan cấp cao thông tin, nghi phạm 35 tuổi, cũng là họ hàng của nạn nhân, đã tới đồn cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi giết người.

"Nghi phạm Bajjal Hembrom là hàng xóm và cũng là họ hàng của nạn nhân. Hembrom khai nhận đã dùng một thanh sắt đánh 3 người tử vong. Sau khi điều tra ban đầu, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm", cảnh sát trưởng Sahibganj Amit Kumar Singh nói với PTI.

ando1.png
Nhiều người dân trong làng bàng hoàng khi vụ án xảy ra. Ảnh: IT.

Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 thi thể nằm ở những vị trí khác nhau. Hung khí gây án đã được thu hồi.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là bà Noha Besra (90 tuổi), con trai bà là Nathniyal Hansda (65 tuổi) và con dâu Badki Murmu (62 tuổi). Các thi thể đã được gửi đến bệnh viện Rajmahal để khám nghiệm tử thi.

ando2.png
Thi thể một nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: IT.

India Times dẫn lời Simon Hasda, con trai của cặp vợ chồng quá cố Nathniyal và Badki Murmu, cho biết: "Nghi phạm thường xảy ra tranh cãi với bà tôi, Noha, và những thành viên khác trong gia đình về đất đai. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng, anh ta lại nhẫn tâm sát hại họ".

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra chi tiết vụ án. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV
