Thế giới

Chồng cùng nhân tình sát hại vợ, tạo dựng hiện trường giả

Một người đàn ông 30 tuổi và hai nhân tình của hắn ta đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

An An (Theo NDTV)

Theo NDTV, vụ án mạng xảy ra tại làng Nuagaon, Berhampur, Ấn Độ, vào ngày 4/8.

Nghi phạm, Santosh Naik, một kẻ nghiện cờ bạc 30 tuổi, cùng hai tình nhân của hắn là Anita Naik (26 tuổi) và Sruti Parida (21 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Puja Naik (28 tuổi), vợ của Santosh. Sau khi gây án, các nghi phạm đã dàn dựng thành hiện trường một vụ tự tử.

canhsat.png
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra tại làng Nuagaon, Berhampur, Odisha, Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Được biết, Santosh kết hôn với Puja cách đây khoảng 12 năm và có 4 người con, 3 con gái và 1 con trai.

Mẹ của nạn nhân là bà Shanti Naik ở khu vực Buguda đã nộp đơn tố cáo tội ác của Santosh.

Theo đơn tố cáo, bà Shanti đã đến nhà con gái sau khi nhận được cuộc gọi từ Santosh báo Puja đã tự tử bằng cách treo cổ. Tuy nhiên, Santosh không cho bà vào nhà. Bà chỉ nhìn thấy con gái mình nằm trên mặt đất, được quấn trong một tấm vải.

Bà Shanti cho biết thêm, con gái bà thường xuyên cãi vã với chồng vì anh ta có quan hệ bất chính với hai người phụ nữ.

"Santosh và hai tình nhân của anh ta thường xuyên tra tấn con gái tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bọn họ có thể đã giết con gái tôi và ngụy tạo cái chết là một vụ tự tử", bà Shanti Naik viết trong đơn tố cáo.

Sau khi nhận được đơn, cảnh sát đã đến hiện trường và mở cuộc điều tra.

"Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án. Sau khi có bằng chứng ban đầu trong quá trình điều tra, Santosh và hai tình nhân của anh ta đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra đã được tiến hành", Thanh tra phụ trách tại đồn cảnh sát Bellaguntha thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
