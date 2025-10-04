Hà Nội

Thế giới

Phát hiện thi thể 3 mẹ con trong bể phốt ở Ba Lan

Người mẹ và hai cô con gái được phát hiện đã tử vong trong bể phốt tại một thị trấn ở Ba Lan.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail, thi thể 3 mẹ con được tìm thấy trong bể chứa nước thải sau khi cha của những đứa trẻ trình báo họ mất tích vào khoảng 22h18 tối 31/8 tại thị trấn nhỏ Helenów Pierwszy, quận Konin, Ba Lan.

Người đàn ông nói với các dịch vụ khẩn cấp rằng có những dấu hiệu "đáng lo ngại" cho thấy họ đã rơi xuống bể phốt.

balan2.png
Thi thể 3 mẹ con được tìm thấy trong bể chứa nước thải ở Ba Lan. Ảnh: NK Media.

Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai với bốn đơn vị cứu hỏa và một đội lặn nhưng trước khi họ đến, một người phụ nữ và một đứa trẻ đã được hai người đàn ông đưa ra, đứa trẻ còn lại vẫn ở trong bể.

Người mẹ, 32 tuổi, được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường, trong khi những đứa trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo các nguồn tin của Fakt biết về cuộc điều tra, người mẹ có thể có ý định tự sát và đưa hai con theo cùng.

Họ cũng khẳng định những người phụ nữ này trước đó đã được điều trị tâm thần và để lại một bức thư tuyệt mệnh, được tìm thấy trong nhà.

balan1.png
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án. Ảnh: NK Media.

Một người hàng xóm cho biết vụ việc xảy ra khi người chồng đang đi mua thuốc.

"Tôi không thể tin được chuyện đã xảy ra. Tôi nghe nói chồng của người phụ nữ này đã đến hiệu thuốc để mua thuốc. Và khi anh ấy quay lại, thảm kịch đã xảy ra", người dân địa phương chia sẻ.

Andżelika Kamińska, một cư dân Helenów Pierwszy, cho biết người dân trong ngôi làng đều “bị sốc và vô cùng đau buồn”.

Văn phòng công tố Konin đã tiến hành khám nghiệm tử thi và mở cuộc điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV
