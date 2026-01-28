Phát hiện nam thanh niên chở bao tải chứa hàng cấm ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 1 bao tải có biểu hiện nghi. Tiến hành kiểm tra, bên trong có 6 khối pháo hoa nổ.

Ngày 28/1, Công an phường Long Biên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ trên địa bàn.

Đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 22/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Long Biên đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 17 Cổ Linh.

Tiến hành kiểm tra, bên trong có 6 khối pháo hoa nổ. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Chu Xuân Hiếu (SN 2005; trú tại Văn Giang, Hưng Yên). Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,34 kg pháo nổ.

Hiện Công an phường Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu: