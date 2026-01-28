Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện nam thanh niên chở bao tải chứa hàng cấm ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 1 bao tải có biểu hiện nghi. Tiến hành kiểm tra, bên trong có 6 khối pháo hoa nổ.

Gia Đạt

Ngày 28/1, Công an phường Long Biên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ trên địa bàn.

10.jpg
Đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 22/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Long Biên đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 17 Cổ Linh.

Tiến hành kiểm tra, bên trong có 6 khối pháo hoa nổ. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Chu Xuân Hiếu (SN 2005; trú tại Văn Giang, Hưng Yên). Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,34 kg pháo nổ.

Hiện Công an phường Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#hàng cấm #pháo hoa #kiểm tra #nghi vấn #bảo vệ an ninh

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ khởi tố nam thanh niên tàng trữ hơn 10kg pháo nổ trái phép

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố C.T.M, 26 tuổi, về tội “Tàng trữ hàng cấm”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa (Phú Thọ) trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua kiểm tra, đối tượng được xác định là C.T.M (sinh năm 2000).

cats.jpg
Đối tượng C.T.M cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' buôn hàng cấm ở Vĩnh Long

Kiểm tra phòng trọ đối tượng Võ Thị Kim Hoàng (SN 1963, phường An Hội), lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 27/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Võ Thị Kim Hoàng (SN 1963, phường An Hội) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

co-quan-csdt-cong-an-tinh-thi-hanh-lenh-bat-doi-voi-vo-thi-kim-hoang.jpg
Cơ quan Công an tỉnh thi hành lệnh bắt Võ Thị Kim Hoàng
Xem chi tiết

Xã hội

​Liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 8.000 bao thuốc lá “lậu”.

Ngày 18/01, trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Long Hưng vừa phối bắt giữ đối tượng Mai Hữu Phúc (SN: 1996, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/01, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phối hợp Công an xã Long Hưng tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS: 65A-39207, do tài xế Mai Hữu Phúc (SN: 1996, đăng ký thường trú khu vực 2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới