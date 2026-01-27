Khởi tố 'nữ quái' buôn hàng cấm ở Vĩnh Long

Ngày 27/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Võ Thị Kim Hoàng (SN 1963, phường An Hội) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Cơ quan Công an tỉnh thi hành lệnh bắt Võ Thị Kim Hoàng

Trước đó, vào ngày 26/10/2025, Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an phường An Hội tiến hành kiểm tra một phòng trọ ở khu phố Mỹ An B, phường An Hội do bà Võ Thị Kim Hoàng thuê thì phát hiện bên trong chứa 5.910 gói thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu nước ngoài.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hoàng thừa nhận 1.490 gói thuốc lá trong tổng số gói thuốc lá trên do bản thân mua của một người không rõ lai lịch để bán kiếm lời. Riêng số gói thuốc lá còn lại được những người khác gửi tại phòng trọ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

