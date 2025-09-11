Phát hiện hơn 3 tấn xương bò không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh đang buôn bán 3.500 kg xương bò không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, thu giữ 3.500kg xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xã Vĩnh Thanh. Theo đó, ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3, thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, do bà N.T.D làm chủ.

Xương bò không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, bà N.T.D tổ chức kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang bày bán số lượng lớn thực phẩm gồm 3.500kg xương bò (sản phẩm động vật) không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.

Tổng trị giá số hàng hóa trên theo giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh là 28.000.000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.D với số tiền 7.500.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Phạt tiền 17.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng mức phạt tiền đối với bà N.T.D là 24.500.000 đồng. Đồng thời, toàn bộ số hàng hóa trên được tiêu hủy theo quy định. Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 9, việc phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc như trên cho thấy, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các địa bàn vùng ven, nơi nhu cầu tiêu thụ cao nhưng công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và công an cơ sở để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm, chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ nhãn mác và hóa đơn chứng từ. Đây là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

