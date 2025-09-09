Hà Nội

Xã hội

Phát hiện gần 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Lạng Sơn

Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận được một người không quen biết thuê với giá hơn 600 nghìn đồng vận chuyển số hàng hóa trên từ Cửa khẩu Chi Ma ra Lộc Bình.

Gia Đạt

Ngày 9/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.

capture.png
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào hồi 10h30 ngày 4/9/2025, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phận xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phát hiện 1 xe ô tô biển kiểm soát 12B-011.37 di chuyển hướng Lộc Bình - Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên lái xe không chấp hành và bỏ chạy đến khu vực thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn thì đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện và hàng hóa trên xe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định phương tiện trên do Nguyễn Văn Đông (SN 1993, trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, trên xe chở 62 bao tải dứa, bên trong chứa 850kg xúc xích, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tiến hành mời Nguyễn Văn Đông về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận được một người không quen biết thuê với giá hơn 600 nghìn đồng vận chuyển số hàng hóa trên từ Cửa khẩu Chi Ma ra Lộc Bình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bàn giao phương tiện và tang vật cho các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
