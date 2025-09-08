Bắt nhóm đối tượng “hô biến” đồ giả thành cổ vật để lừa đảo

Nhóm đối tượng đặt mua một số sản phẩm trên Tiktok, sau đó phù phép thành “cổ vật” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 8/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhận được tin báo từ Công an phường Kim Long về việc bà H.T.T (71 tuổi, trú tại Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu, TP Huế - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) bị nhóm người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, bà T. bị một người nói giọng miền Nam tiếp cận, giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật" quý giá, gồm một nải chuối và một nhánh cau bằng vàng.

Kẻ lừa đảo đưa ra "cổ vật" để bà T. xem và nói rằng có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, hắn gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T. đang đeo. Tin lời, bà T. đồng ý đổi và bị kẻ lạ mặt chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Chưa đầy 3 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm người lừa đảo, gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983); Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983); Phan Vũ Trường (SN 1986) cùng trú tại Tây Ninh và Phan Văn Đức (SN 1990, trú TP. HCM) khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Huế).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 04 xe máy, 6 điện thoại di động và 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo khai nhận, chúng đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700 nghìn đồng) trên ứng dụng TikTok. Sau đó, chúng dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được. Nhóm đối tượng thường đi đến các tỉnh thành, nhắm vào những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi "cổ vật" lấy trang sức vàng.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác tại TP Huế. Ngoài ra, Nhơn và Phan Văn Đức cũng gây ra 2 vụ lừa đảo khác tại TP Đà Nẵng và Gia Lai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.