Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

Tại một nhà máy gạch ở Nam Ninh, Thanh Hải (Trung Quốc), một số công nhân đang cần mẫn đào đất sét để nung gạch. Cảnh tượng này không phải là hiếm gặp vào thời điểm đó, vì các lò gạch hoạt động hầu như ở khắp mọi nơi ở Nam Ninh.

Tuy nhiên, công việc thường nhật tưởng chừng như bình thường này đã trải qua một sự thay đổi bất thường. Trong quá trình đào bới, các công nhân bất ngờ phát hiện ra một ngôi mộ cổ.

Ảnh: @Sohu.

Đặc biệt, nhóm tìm thấy chiếc bát hình vỏ sò và phần viền khảm vàng. Vật thể này đã trở thành một hiện vật quan trọng để nghiên cứu văn hóa, đời sống của giới trí thức thời nhà Ngụy và nhà Tấn.

Việc khai quật nó không chỉ hé lộ lối sống của các học giả thời xưa mà còn cho phép chúng ta chiêm ngưỡng sự huy hoàng của một lịch sử ngàn năm. Ngày nay, hiện vật này được biết đến với tên gọi “bát vỏ sò khảm vàng”, khơi gợi sự ngưỡng mộ và tò mò ở vô số người. Nó là minh chứng cho trí tuệ và sự tinh tế của một thời đại cổ xưa.