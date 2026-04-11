Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Tâm Anh (TH)

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Theo các nhà khảo cổ học, bể chứa nước cổ xưa được khai quật lần đầu tiên vào năm 2012 - 2013. Ban đầu, công trình này được người Canaan cổ đại sử dụng (có lẽ sớm nhất là vào năm 3500 trước Công nguyên) để trữ nước. Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ học kiểm tra các lớp khảo cổ khác nhau của địa điểm này trải dài hàng thế kỷ, họ có khám phá rùng rợn khi tìm thấy hàng chục thi hài trẻ em.

Các nhà khảo cổ học xác định rằng có từ 68 - 89 cá thể được chôn cất trong bể nước này vào đầu thời kỳ Ba Tư, tức thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Trong số đó, phần lớn đều dưới 5 tuổi. Trong số này, nhiều đứa trẻ qua đời khi dưới 2 tuổi. Trẻ em được chôn cất tại địa điểm này cùng với những vật phẩm tùy táng nhỏ bao gồm hạt cườm, đồ trang sức bằng kim loại và đồ gốm.

Nhóm nghiên cứu cho hay dường như bể chứa nước này đã được sử dụng làm ngôi mộ tập thể trong một thời gian dài, ít nhất là vài thập kỷ. Họ suy đoán dường như những đứa trẻ được chôn cất ở đó không chết vì thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh.

Hàng chục thi hài trẻ em được tìm thấy trong bể nước cổ xưa ở Israel. Ảnh: The Lautenschläger Azekah Expedition.

Các chuyên gia cũng loại trừ khả năng địa điểm này được sử dụng cho nghi lễ hiến tế bởi vì các bộ hài cốt được tìm thấy không có dấu vết của việc bạo lực và không tìm thấy "vật phẩm hiến tế hoặc đồ vật đặc biệt" nào. Thay vào đó, những đứa trẻ được chôn cất trong bể chứa nước dường như chết vì nguyên nhân tự nhiên và được chôn cất tại đây - địa điểm được chỉ định dành riêng cho trẻ em và trẻ sơ sinh.

“Trong thời kỳ Ba Tư giai đoạn sơ kỳ, bể chứa nước này chủ yếu được sử dụng để chôn cất trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa cai sữa”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Giới nghiên cứu nhận định việc chôn cất nhiều trẻ em tại một địa điểm là phong tục được chấp nhận trong xã hội ở Azekah vào khoảng 2.500 năm trước. Trong thời kỳ này, nhiều đứa trẻ không sống sót qua giai đoạn đầu đời và người dân không chôn cất riêng từng đứa bé chết yểu.

Bí ẩn những đứa trẻ đeo thắt lưng 'chiến binh' trong nghĩa trang 2.500 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật mộ của hai đứa trẻ đeo thắt lưng "chiến binh" trong nghĩa trang 2.500 năm tuổi ở Italy.

Trong đợt khai quật gần đây tại địa điểm một nhà máy thuốc lá cũ ở Pontecagnano, một thị trấn thuộc vùng Campania ở Tây Nam Italy, các nhà khảo cổ đã khai quật được ngôi mộ của hai đứa trẻ. Chúng được chôn cất cách đây gần 2.500 năm. Ảnh: Courtesy of the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.
Theo các chuyên gia, 2 đứa trẻ đeo những chiếc thắt lưng bằng đồng lớn. Những phụ kiện bằng kim loại này rất bất thường vì chúng thường chỉ được tìm thấy trong các ngôi mộ của nam giới trưởng thành thuộc nền văn hóa Samnite tiền La Mã. Ảnh: Rogers Fund, 1908; The Met; Public Domain.
Bí ẩn xác ướp trẻ em Nubia 1.400 tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Sudan đã phát hiện xác ướp 1.400 năm tuổi của trẻ em Nubia với hình xăm trên khuôn mặt.

Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ Kulubnarti thuộc trường phái Qinifab ở phía bắc Sudan, nằm trên sông Nile, cách biên giới Ai Cập khoảng 160 km về phía Nam, các chuyên gia đến từ trường Đại học Missouri-St. Louis bất ngờ tìm thấy quần thể di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là bộ hài cốt xác ướp trẻ em người Nubia cổ xưa. Ảnh: @Đại học Missouri-St. Louis.
Hài cốt phụ nữ chôn cùng con la hé lộ bí ẩn cổ đại

Tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt một phụ nữ được hỏa táng một phần chôn cùng một con la.

Khoảng 2.700 năm trước, một người phụ nữ được hỏa táng một phần đã được chôn cất cùng với một con la. Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia, đây là bộ xương la cổ nhất từng được tìm thấy ở Tây Âu. Ảnh: F. Javier López Cachero; CC BY-NC-ND 4.0.
Địa điểm tìm thấy hài cốt của người phụ nữ và xác con la là một hố đá cổ xưa từng được dùng làm kho chứa ngũ cốc tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau tại đông bắc Tây Ban Nha. Ảnh: F. Javier López Cachero; CC BY-NC-ND 4.0.
Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

