Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Theo các nhà khảo cổ học, bể chứa nước cổ xưa được khai quật lần đầu tiên vào năm 2012 - 2013. Ban đầu, công trình này được người Canaan cổ đại sử dụng (có lẽ sớm nhất là vào năm 3500 trước Công nguyên) để trữ nước. Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ học kiểm tra các lớp khảo cổ khác nhau của địa điểm này trải dài hàng thế kỷ, họ có khám phá rùng rợn khi tìm thấy hàng chục thi hài trẻ em.

Các nhà khảo cổ học xác định rằng có từ 68 - 89 cá thể được chôn cất trong bể nước này vào đầu thời kỳ Ba Tư, tức thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Trong số đó, phần lớn đều dưới 5 tuổi. Trong số này, nhiều đứa trẻ qua đời khi dưới 2 tuổi. Trẻ em được chôn cất tại địa điểm này cùng với những vật phẩm tùy táng nhỏ bao gồm hạt cườm, đồ trang sức bằng kim loại và đồ gốm.

Nhóm nghiên cứu cho hay dường như bể chứa nước này đã được sử dụng làm ngôi mộ tập thể trong một thời gian dài, ít nhất là vài thập kỷ. Họ suy đoán dường như những đứa trẻ được chôn cất ở đó không chết vì thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh.

Hàng chục thi hài trẻ em được tìm thấy trong bể nước cổ xưa ở Israel. Ảnh: The Lautenschläger Azekah Expedition.

Các chuyên gia cũng loại trừ khả năng địa điểm này được sử dụng cho nghi lễ hiến tế bởi vì các bộ hài cốt được tìm thấy không có dấu vết của việc bạo lực và không tìm thấy "vật phẩm hiến tế hoặc đồ vật đặc biệt" nào. Thay vào đó, những đứa trẻ được chôn cất trong bể chứa nước dường như chết vì nguyên nhân tự nhiên và được chôn cất tại đây - địa điểm được chỉ định dành riêng cho trẻ em và trẻ sơ sinh.

“Trong thời kỳ Ba Tư giai đoạn sơ kỳ, bể chứa nước này chủ yếu được sử dụng để chôn cất trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa cai sữa”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Giới nghiên cứu nhận định việc chôn cất nhiều trẻ em tại một địa điểm là phong tục được chấp nhận trong xã hội ở Azekah vào khoảng 2.500 năm trước. Trong thời kỳ này, nhiều đứa trẻ không sống sót qua giai đoạn đầu đời và người dân không chôn cất riêng từng đứa bé chết yểu.