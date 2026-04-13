Bí ẩn tấm bảng gỗ thiên văn 2.000 năm tuổi trong lăng mộ

Cuộc khai quật chung giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại lăng mộ nhà Hán hé lộ hiện vật mà các nhà khảo cổ tin rằng sẽ viết lại lịch sử thiên văn thế giới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Trung – Nhật phát triển mạnh mẽ, niềm đam mê khảo cổ của phía Nhật Bản vẫn không hề suy giảm. Họ bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào việc nghiên cứu các di chỉ cổ tại Trung Quốc. Sau nhiều lần đề nghị, phía Trung Quốc đã chấp thuận, cho phép Trung tâm Di sản Văn hóa Chôn cất tỉnh Akita phối hợp triển khai hoạt động khảo cổ.

Trên cơ sở đó, một nhóm khảo cổ liên hợp Trung – Nhật đã được thành lập, hợp tác cùng Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Cam Túc tiến hành khai quật quần thể lăng mộ thời nhà Hán tại Mozuizi.



Trong quá trình khai quật Lăng mộ Hán số 2 tại Mozuizi, một nhóm khảo cổ học liên hợp Trung - Nhật đã phát hiện ra một bức bích họa tinh xảo. Bức bích họa này không chỉ mô tả các thiên thể như mặt trời, mặt trăng và mây, mà còn cả những cảnh thiên nhiên phong phú, cũng như hình ảnh người, chim và động vật, tượng trưng cho mối quan hệ giữa vũ trụ và thiên nhiên.

Tuy nhiên, trong số nhiều hiện vật quý giá, nổi bật nhất là một tấm bảng gỗ. Hiện vật này có niên đại 2.000 năm, mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng đã được phục chế và vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Ban đầu, cả các nhà khảo cổ học Trung Quốc và Nhật Bản đều không thể xác định được mục đích của hiện vật này. Mãi cho đến khi các mảnh tre thời nhà Hán được khai quật trong lăng mộ được giải mã, các nhà khảo cổ học mới nhận ra rằng, tấm bảng gỗ này rất có thể là một dụng cụ thiên văn đã thất lạc từ lâu.

Những mảnh tre chủ yếu chứa thông tin về kinh điển nhà Hán, bói toán và thiên văn học. Lấy cảm hứng từ những mảnh tre này, các nhà khảo cổ học đã suy đoán rằng, hiện vật bằng gỗ này có thể là một công cụ cổ xưa được sử dụng để quan sát thiên văn. Sau khi suy đoán này được xác nhận, các nhà khảo cổ học Nhật Bản đã hân hoan tuyên bố rằng, phát hiện này sẽ viết lại lịch sử thiên văn học thế giới.

Những mảnh tre đã ghi lại một phát hiện đáng kinh ngạc, chu kỳ giao hội của sao Kim là 584,4 ngày. Thiên văn học hiện đại đo được chu kỳ giao hội của sao Kim là 583,92 ngày, một sự khác biệt không đáng kể. Điều này có nghĩa là hơn 2.000 năm trước, người Trung Quốc cổ đại, bằng cách sử dụng dụng cụ thiên văn này, đã tính toán chính xác chu kỳ giao hội của sao Kim, vượt xa trình độ công nghệ thời bấy giờ. Thành tựu quan sát thiên văn chính xác như vậy đã khơi dậy sự ngưỡng mộ đối với năng lực công nghệ của Trung Quốc cổ đại.