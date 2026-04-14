Lão nông làm vườn phát hiện mộ cổ chứa báu vật bằng vàng nặng 10kg

Từ phát hiện của ông lão, các chuyên gia khai quật toàn bộ đồ tùy táng, họ kinh ngạc phát hiện tổng trọng lượng những món đồ bằng vàng lên tới 10 kg.

Tại Quảng trường Hữu An Môn ở Bắc Kinh, ngày nay là một khu vực nhộn nhịp và sôi động, thật khó tưởng tượng rằng nơi đây còn có một ngôi làng hẻo lánh. Một ông lão nông dân đang cần mẫn làm việc trong vườn rau của mình thì đột nhiên chiếc xẻng của ông chạm phải một mảng đất màu vôi lạ. Tò mò, ông tiếp tục đào, và dần dần, vôi bắt đầu trồi lên từ đất. Điều này thu hút sự chú ý của ông, ông tiếp tục đào, càng lúc càng nghi ngờ.

Ảnh: @Sohu.

Cuối cùng, khi đào hố rộng hơn, ông bất ngờ phát hiện ra một bức tường gạch đá xanh, điều này khiến ông giật mình. Ông nghi ngờ rằng có thể có một ngôi mộ cổ ẩn giấu dưới lòng đất. Vì vậy, người nông dân già vội vàng đi báo cho trưởng thôn, và sau đó tin tức nhanh chóng lan truyền đến các bộ phận liên quan, đội khảo cổ sớm đến hiện trường.

Khi đến nơi, các nhà khảo cổ đã tiến hành điều tra sơ bộ và xác nhận đây quả thực là một ngôi mộ cổ. Xét về kích thước và hình dáng của buồng mộ, nó không lớn, cho thấy nó thuộc về một người thường dân và có niên đại khoảng thời nhà Minh. Do tính chất đơn giản của ngôi mộ, các chuyên gia không đặt nhiều kỳ vọng. Họ tin rằng, vì buồng mộ quá nhỏ và đơn giản, sau hàng trăm năm chôn cất, có lẽ không còn hiện vật quý giá nào đáng để nghiên cứu.

Bất chấp những nghi ngờ, nhóm khảo cổ vẫn kiên trì khai quật. Khi ngôi mộ dần được dọn sạch, các chuyên gia cẩn thận mở quan tài của người nằm trong mộ, hé lộ một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc. Trong ngôi mộ tưởng chừng đơn giản và đổ nát này, họ đã phát hiện 18 hiện vật bằng vàng, bạc và đồng tinh xảo, trong đó quý giá nhất là chiếc cốc vàng.

Điều đáng chú ý là ngôi mộ này cũng khá nhỏ, chỉ dài 2,8 mét, rộng 1,7 mét và sâu 2,5 mét – không đáng kể so với các lăng mộ hoàng gia tráng lệ.

Sau khi các chuyên gia khai quật toàn bộ đồ tùy táng, họ kinh ngạc khi phát hiện tổng trọng lượng của những món đồ bằng vàng này lên tới 10 kg, tay nghề chế tác vô cùng tinh xảo. Chúng bao gồm những đồ trang sức bằng vàng khắc hình rồng, một chiếc bình vàng khảm đá quý, một chiếc chén rượu bằng vàng chạm khắc cảnh Lý Bạch say rượu, và thậm chí cả những chiếc đĩa được trang trí bằng những họa tiết phức tạp. Giá trị của những đồ trang sức bằng vàng này vượt xa khả năng chi trả của người bình thường, ở bất kỳ thời đại nào, chúng cũng được coi là vô cùng quý giá.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến các chuyên gia kinh ngạc là chiếc cốc hình quả đào khảm nạm. Chiếc cốc vàng này được chế tác hoàn toàn từ vàng, bề mặt được trang trí bằng những hình chạm khắc rồng và hổ sống động như thật và một viên đá quý màu hồng lớn được gắn ở trung tâm. Chữ "rồng" cũng được khắc trên thành cốc. Chiếc cốc này không chỉ thể hiện tay nghề tinh xảo mà còn cho thấy giá trị lịch sử phi thường của nó. Ngay cả trong thời nhà Minh, khi nghề chế tác vàng đạt đến đỉnh cao, một chiếc cốc như vậy cũng không phải là thứ mà người dân bình thường có thể sở hữu.

Trong khi các chuyên gia đang trầm trồ trước những báu vật này, họ phát hiện ra một vật phẩm quý giá hơn nữa trên ngực người nằm trong lăng mộ - một chiếc cốc ngọc trắng. Khác với những đồ vật bằng vàng khác, chiếc cốc này sở hữu một kết cấu ấm áp và mềm mại đặc biệt cả về chất liệu lẫn thiết kế. Tay cầm của cốc được chạm khắc khéo léo thành hình rồng và hình dáng của con rồng cũng khá độc đáo.

Việc phát hiện chiếc cốc ngọc này càng làm cho danh tính người nằm trong mộ thêm phần bí ẩn. Nếu người nằm trong mộ là một người bình thường, thì khó có ai lại đặt những đồ vật tùy táng như vậy trong mộ của mình.