Phát hiện 10 lỗ đen siêu khối lượng cách xa Trái đất hàng tỷ năm ánh sáng

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Trang IT Home đưa tin, các nhà thiên văn học quốc tế sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất chúng ta khoảng 12-13 tỷ năm ánh sáng. Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ máy quang phổ cận hồng ngoại của kính viễn vọng James Webb và tìm thấy các bước sóng đặc trưng của 10 lỗ đen trong số 185 thiên hà thăm dò nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng.

Dựa trên các thông tin như quang phổ, 10 lỗ đen siêu khối lượng này đã được hình thành trong thời kỳ vũ trụ sơ khai và chúng có khối lượng từ 1 triệu đến 100 triệu lần khối lượng của Mặt Trời.

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra 10 lỗ đen siêu khối lượng nằm cách Trái đất từ ​​12 đến 13 tỷ năm ánh sáng. Ảnh: @Space.

Lần đầu tiên, khối lượng của các lỗ đen siêu khổng lồ từng tồn tại trong vũ trụ sơ khai lại có thể rõ ràng đo đạc được, cho thấy những lỗ đen này có thể đã phát triển nhanh hơn cả thiên hà chủ của nó.

Khám phá này còn có ý nghĩa to lớn đối với giới thiên văn học, cung cấp bằng chứng mới cho giả thuyết rằng: "Nhiều lỗ đen siêu khối lượng đã tồn tại vào buổi bình minh của vũ trụ cách đây 13,8 tỷ năm trước", và nó mang lại những hiểu biết quan trọng về nguồn gốc và sự tiến hóa của lỗ đen.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng, thành tựu này sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho việc nghiên cứu các lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ xa xôi, vốn rất khó quan sát cho đến nay. Họ dự đoán rằng, một khi các kính viễn vọng khổng lồ thế hệ tiếp theo như Kính viễn vọng Magellan khổng lồ (GMT) đi vào hoạt động, nó sẽ có thể quan sát trực tiếp các lỗ đen siêu khối lượng này ở nhiều khoảng cách khác nhau ngay cả khi không cần đến sự hỗ trợ của thấu kính hấp dẫn.