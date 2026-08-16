Loa phóng thanh - vũ khí đặc biệt của cuộc Cách mạng Tháng Tám

Trong những ngày tháng Tám năm 1945, một công nghệ âm thanh mới đã giúp lời hiệu triệu cách mạng vang xa giữa thành phố đang chuyển mình.

Trong ký ức về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người ta thường nhớ đến những đoàn người mang cờ đỏ, những cuộc mít tinh đông đảo, các đội tự vệ và những tờ truyền đơn được chuyền tay. Nhưng có yếu tố ít được nhắc đến hơn, dù có khả năng tạo ra tác động rất đặc biệt: loa phóng thanh.

Không phải vũ khí theo nghĩa quân sự, loa phóng thanh là một thứ “vũ khí” của mặt trận tuyên truyền. Nó biến một giọng nói của một người thành tiếng nói có thể bao phủ cả quảng trường, một khu phố hay một đoàn người đang tập trung. Trong bối cảnh thông tin liên lạc năm 1945 còn vô cùng hạn chế, khả năng ấy có ý nghĩa đặc biệt.

Vì sao loa đặc biệt hữu dụng trong Cách mạng Tháng Tám?

Một trong những vấn đề lớn của bất kỳ cuộc vận động quần chúng nào là truyền thông tin nhanh chóng. Năm 1945, Việt Nam chưa có hệ thống truyền thông đại chúng hiện đại như ngày nay. Radio còn là phương tiện tương đối hiếm đối với người dân. Báo chí và truyền đơn có khả năng truyền tải nội dung nhưng phụ thuộc vào việc in ấn, phân phát và khả năng đọc của người nhận.

Loa phóng thanh giải quyết một phần vấn đề theo cách rất đơn giản: không cần mỗi người phải sở hữu một thiết bị. Chỉ cần một hệ thống loa đặt tại nơi đông người, hoặc trên một phương tiện di chuyển, thông tin có thể lập tức trở thành âm thanh chung của cả đám đông.

Đó là sự khác biệt rất lớn giữa một tờ truyền đơn và một chiếc loa. Truyền đơn nằm trong tay một cá nhân. Loa biến thông điệp thành một sự kiện tập thể.

Trong những ngày Tổng khởi nghĩa, hoạt động tuyên truyền và cổ động có vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng. Các nghiên cứu lịch sử về Cách mạng Tháng Tám cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng trong việc tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động.

Mít tinh tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu)

Ở Hà Nội, ngày 19/8/1945, quần chúng tập trung tại khu vực Nhà hát Lớn và nhiều địa điểm khác để tham gia các hoạt động giành chính quyền. Ở Sài Gòn, ngày 25/8, hàng vạn người xuống đường trong cuộc biểu tình giành chính quyền. Những đoàn người, xe cộ, cờ và hoạt động cổ động đã biến đường phố thành không gian chính trị khổng lồ.

Trong một không gian như vậy, tiếng nói được khuếch đại có giá trị vượt xa âm lượng đơn thuần. Nó giúp người đứng xa vẫn nghe được lời hiệu triệu, giúp người tham gia biết tập trung ở đâu, biết diễn biến đang xảy ra và quan trọng hơn, tạo cho đám đông cảm giác rằng họ đang cùng tham dự một hành động chung.

“Vũ khí” không sát thương nhưng tác động cực lớn

Điểm đặc biệt của loa phóng thanh nằm ở chỗ nó tác động trực tiếp vào tâm lý con người nhưng không cần đến sức mạnh vật lý.

Một tiếng súng có thể khiến người ta sợ hãi. Một lá cờ có thể tạo biểu tượng. Một khẩu hiệu viết trên tường có thể lưu lại lâu dài. Nhưng tiếng loa có một đặc tính khác, nó đi vào không gian và chiếm lĩnh sự chú ý.

Một giọng nói bình thường giữa hàng nghìn người sẽ nhanh chóng biến mất trong tiếng ồn. Qua micro, bộ khuếch đại và loa, giọng nói ấy có thể trở thành trung tâm của không gian.

Về mặt công nghệ, quá trình này khá rõ ràng. Microphone biến dao động của giọng nói thành tín hiệu điện. Bộ khuếch đại làm tăng công suất của tín hiệu. Cuối cùng, cuộn dây trong loa tương tác với từ trường, làm màng loa dao động và tạo ra sóng âm lan truyền trong không khí.

Nói cách khác, loa phóng thanh là một chuỗi biến đổi: giọng nói → tín hiệu điện → năng lượng điện được khuếch đại → dao động cơ học → âm thanh truyền trong không khí.

Nhưng về mặt lịch sử, chuỗi biến đổi ấy tạo ra một điều còn quan trọng hơn, biến lời nói cá nhân thành tiếng nói của đám đông.

Một công nghệ nhỏ trong một biến động lịch sử lớn

Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, loa phóng thanh chỉ là một trong những phương tiện của hệ thống tổ chức, tuyên truyền, vận động và huy động lực lượng. Tuy nhiên, công cụ tưởng như rất bình thường này lại giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách một cuộc cách mạng được tổ chức trong thế giới trước thời đại truyền hình và Internet.

Năm 1945 chưa có mạng xã hội để một thông điệp lan truyền trong vài giây. Không có điện thoại thông minh để hàng nghìn người cùng nhận một thông báo. Không có màn hình LED khổng lồ giữa quảng trường.

Những công nghệ hiện đại nhất thời đó là micro, dây điện, bộ khuếch đại và những chiếc loa lớn.

Khi một giọng nói vang lên giữa quảng trường, trên đường phố hoặc từ một chiếc xe đang di chuyển, công nghệ ấy đã làm được một việc tưởng như rất đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn, đưa thông tin từ một người đến hàng trăm, hàng nghìn người gần như cùng lúc.

Bởi vậy, nếu những lá cờ là hình ảnh của Cách mạng Tháng Tám, những đoàn người là sức mạnh của quần chúng, thì loa phóng thanh có thể được xem như một trong những biểu tượng công nghệ của cuộc cách mạng ấy – một “vũ khí” đặc biệt giúp khuếch đại tiếng nói, tổ chức không gian và góp phần biến những lời hiệu triệu thành âm thanh chung của một thời khắc lịch sử.