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Kho tri thức

'Quái thú vũ trụ' đang ngủ đông

Kính viễn vọng James Webb ghi lại diện mạo của một lỗ đen cách xa hàng tỷ năm ánh sáng trong trạng thái ngủ đông.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Các nhà thiên văn học đã chuyển sự chú ý của họ sang thiên hà MRG-M0138—một thiên hà cổ đại cách Trái Đất chúng ta khoảng 10 tỷ năm ánh sáng. Ở trung tâm MRG-M0138, các chuyên gia tìm thấy một lỗ đen quái vật, kỳ dị có khối lượng bằng khoảng 6 tỷ khối lượng Mặt Trời.

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Kính viễn vọng James Webb ghi lại diện mạo của một lỗ đen cách xa hàng tỷ năm ánh sáng trong trạng thái ngủ đông. Ảnh: @NASA.

Điều đặc biệt là lỗ đen này không phải lúc nào cũng há miệng nuốt chửng mọi thứ. Chúng cũng có lúc "hết thức ăn" - khi không còn khí hoặc sao xung quanh để tích tụ, lỗ đen này đã rơi vào trạng thái ngủ đông, không phát ra tia X mạnh hoặc ánh sáng ion hóa nào nữa. Nó có lúc trở nên gần như vô hình. Việc phát hiện lỗ đen như vậy giống như tìm kiếm những tảng đá không phát sáng trong bóng tối: nếu không có bức xạ mạnh làm dấu hiệu, kính viễn vọng truyền thống rất khó tìm thấy sự tồn tại của chúng.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, lỗ đen này có thể đã trải qua một giai đoạn hoạt động mạnh mẽ sau đó bị thổi bay hoặc cạn kiệt nhiên liệu và trở nên yên tĩnh trong trạng thái ngủ đông. Mẫu vật như vậy giúp trả lời những câu hỏi đã tồn tại từ lâu: Lỗ đen phát triển trước hay thiên hà "trưởng thành" trước? Hai yếu tố này ảnh hưởng lẫn nhau hay tiến hóa độc lập?

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Quái thú #vũ trụ #ngủ đông #thiên hà MRG-M0138 #lỗ đen

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