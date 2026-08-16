'Mái nhà châu Phi' – dãy núi kỳ lạ là nhà của loài vật không nơi nào khác có

Tọa lạc ở phía bắc Ethiopia, dãy núi Simien trải rộng trên cao nguyên Ethiopia, nơi những quá trình kiến tạo và xói mòn kéo dài hàng triệu năm đã tạo nên một địa hình đặc biệt. Những đỉnh núi nhọn, cao nguyên nhấp nhô và các hẻm vực sâu khiến nơi đây đôi khi được ví như “Grand Canyon của châu Phi”. UNESCO cho biết một số vách đá tại Vườn quốc gia Simien cao tới khoảng 1.500 m, trong khi bức tường vách đá phía bắc kéo dài khoảng 35 km.

Ảnh: atlasandboots

Simien còn đặc biệt bởi độ cao. Đây là một trong những vùng núi cao rộng lớn nhất châu Phi, với đỉnh Ras Dejen (Ras Dashen) cao khoảng 4.543 m, được xem là điểm cao nhất Ethiopia. Khí hậu và độ cao tạo ra hệ sinh thái Afro-alpine rất khác biệt so với hình ảnh quen thuộc về châu Phi với đồng cỏ thấp và savanna.

Ảnh: Shadows Of Africa

Nhưng điều khiến Simien trở nên nổi tiếng không chỉ là núi đá. Đây là nơi sinh sống của một số loài động vật đặc hữu và quý hiếm. Nổi bật nhất là dê Walia ibex, một loài dê núi chỉ được tìm thấy ở dãy Simien. Chúng thường bám trên những vách đá cheo leo, nơi ít loài săn mồi và con người có thể tiếp cận.

Ảnh: Wikimedia Commons

Nếu Walia ibex là “báu vật” trên các vách núi thì khỉ gelada lại là cư dân đặc trưng của những cao nguyên cỏ. Đây là một trong số rất ít loài linh trưởng chuyên ăn cỏ, với bộ răng và hệ tiêu hóa thích nghi với chế độ ăn đặc biệt. Những đàn gelada có thể xuất hiện với số lượng lớn, di chuyển và kiếm ăn trên các sườn núi cao.

Simien cũng là quê hương của sói Ethiopia, hay còn gọi là cáo Simien. Đây là một trong những loài thú ăn thịt quý hiếm nhất thế giới và là loài đặc hữu của vùng cao nguyên Ethiopia. Chúng săn các loài gặm nhấm trên những đồng cỏ Afro-alpine, một môi trường sống khắc nghiệt ở độ cao lớn.

Ảnh: Rainforest Trust

Vườn quốc gia Simien được thành lập từ năm 1969 và trở thành Di sản Thế giới UNESCO năm 1978, là một trong những địa điểm tự nhiên đầu tiên được ghi danh. Tuy nhiên, cảnh quan tuyệt đẹp này cũng chịu sức ép từ dân cư, nông nghiệp và việc sử dụng tài nguyên. UNESCO và các tổ chức bảo tồn đang phải cân bằng giữa bảo vệ thiên nhiên và sinh kế của cộng đồng sống quanh vùng núi.

Điều kỳ lạ nhất về Simien là cảm giác nơi đây dường như thuộc về một thế giới khác: những đàn linh trưởng ăn cỏ lang thang trên cao nguyên, dê núi bám vách đá và sói Ethiopia săn mồi giữa những đồng cỏ nằm trên độ cao hàng nghìn mét.