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Kho tri thức

Kiến trúc Pangaea giúp triển khai máy tính lượng tử dạng mô-đun

Công ty khởi nghiệp Qarakal Quantum (Israel) đã công bố kiến ​​trúc Pangaea mang đến khả năng mô đun hóa và mở rộng máy tính lượng tử, hướng tới triển khai trên quy mô công nghiệp.

Tuệ Minh

Tận dụng công nghệ bus lượng tử được bảo hộ sở hữu trí tuệ, Qarakal Quantum xây dựng các máy tính lượng tử từ các mô-đun và kết nối chuyên dụng, duy trì khả năng chịu lỗi với số lượng qubit chỉ bằng 1/10 so với các phương pháp truyền thống.

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Kiến ​​trúc Pangaea xây dựng thông qua công nghệ "Bus lượng tử" được bảo hộ của Qarakal Quantum.

Kiến trúc Pangaea của Qarakal Quantum yêu cầu cơ sở hạ tầng ít hơn đến một bậc – điều này có nghĩa là ít qubit hơn, ít phép toán hơn và ít tích tụ nhiễu hơn. Điều này cũng làm giảm độ phức tạp về dây dẫn và điều khiển, và tiêu thụ năng lượng, đồng thời tăng tốc độ thực thi ứng dụng cho các trường hợp sử dụng và khối lượng công việc thực tế.

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Máy tính lượng tử của Qarakal Quantum được mô-dun hóa dễ dàng mở rộng.

Pangaea sử dụng một bus lượng tử để điều hòa tương tác giữa các qubit và các mô-đun chuyên dụng, giảm sự phụ thuộc vào sự liền kề vật lý trực tiếp và các thao tác định tuyến không cần thiết.

“Hệ sinh thái lượng tử đang chuyển trọng tâm từ việc chỉ đơn thuần cải thiện hiệu năng qubit và tăng số lượng qubit sang việc thiết kế các hệ thống lượng tử đáng tin cậy hơn,” TS Heather West, Trưởng nhóm Nghiên cứu Lượng tử Toàn cầu của IDC cho biết.

Khi các tổ chức theo đuổi khả năng chịu lỗi, những tiến bộ trong kiến ​​trúc hệ thống và kỹ thuật phần cứng sẽ ngày càng trở nên quan trọng để giảm thiểu lỗi và cho phép điện toán lượng tử có khả năng mở rộng.

Bob Sorensen, Phó Chủ tịch cấp cao về Nghiên cứu và Nhà phân tích chính về Điện toán lượng tử tại Hyperion Research, cho biết: “Khái niệm về một bus lượng tử rất thú vị, mở rộng quy mô máy tính lượng tử, không chỉ bằng cách thêm nhiều qubit hơn, mà bằng cách xây dựng các kiến ​​trúc cho phép các hệ thống hiệu suất cao hơn, là thách thức lớn tiếp theo trong phát triển điện toán lượng tử.

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TS Nadav Katz (trái) - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) Qarakal Quantum Nissan Maskil.

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp đã coi sự tiến bộ trong điện toán lượng tử như một cuộc chạy đua để bổ sung thêm nhiều qubit. Nhưng việc bổ sung qubit không giống như việc xây dựng một máy tính có thể thực hiện công việc hữu ích.

TS Nissan Maskil, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Qarakal Quantum cho biết, việc đạt được khả năng chịu lỗi tương tự với số lượng qubit chỉ bằng 1/10 số lượng qubit vật lý hiện tại đã thay đổi những gì có thể thực hiện được.

Cách tiếp cận ưu tiên kiến ​​trúc của Qarakal Quantum đã thay đổi quỹ đạo và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho điện toán lượng tử có khả năng mở rộng.

Công nghệ lượng tử và bài toán chiến lược của Việt Nam | VNA Media.
Qarakal Quantum/Arxiv/Quantum Insider
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