Phát hiện lỗ đen bí ẩn được mệnh danh 'cá mập vũ trụ'

Một lỗ đen được mệnh danh là "cá mập vũ trụ" vừa được phát hiện. Nó cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng, có khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời.

NASA đã đăng một bài viết trên blog rằng, các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble, đã phát hiện ra một “cá mập vũ trụ” cách Trái đất chúng ta khoảng 600 triệu năm ánh sáng. Nó thực chất là một lỗ đen siêu khối lượng có tên là AT2024tvd với khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng của Mặt trời.

Lỗ đen AT2024tvd này không nằm ở trung tâm của một thiên hà như các lỗ đen siêu khối lượng điển hình. Ảnh: @NASA.

Theo NASA, lỗ đen AT2024tvd này không nằm ở trung tâm của một thiên hà như các lỗ đen siêu khối lượng điển hình, mà thay vào đó, nó di chuyển lang thang bên trong các vùng của thiên hà chủ, rồi nuốt chửng bất kỳ ngôi sao nào ở gần đó.

Điều đáng ngạc nhiên là lỗ đen AT2024tvd này không nằm ở trung tâm của thiên hà chủ, mà thực tế là nó nằm lệch tâm, cách trung tâm thiên hà chủ tới khoảng 2.600 năm ánh sáng.

Hiện tại, các nhà thiên văn học có hai giả thuyết về lý do tại sao lỗ đen AT2024tvd này lại bị lệch khỏi trung tâm. Một là nó bị đẩy ra khỏi trung tâm thiên hà do "tương tác ba vật thể", tức là nó bị bật ra trong cuộc chiến hấp dẫn với hai lỗ đen khác.

Giả thuyết còn lại là nó là tàn dư của một thiên hà nhỏ từng sáp nhập với thiên hà chủ của nó cách đây hơn 1 tỷ năm trước, và nó có thể sẽ di chuyển xoáy tròn tiến gần hơn đến các lỗ đen ở trung tâm trong tương lai và cuối cùng là sáp nhập với nó.