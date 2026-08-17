Điều bất ngờ trong 41 ngôi mộ cổ thời nhà Thanh ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ phát hiện 135 hiện vật trong quần thể mộ rộng khoảng 2.000 m2, đáng chú ý có tiền từ thời Đường và Tống.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật 41 ngôi mộ thuộc triều đại nhà Thanh (khoảng năm 1.644–1.911 Sau Công Nguyên) tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Theo các nhà khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa tỉnh Hà Bắc cho biết, quần thể mộ táng này có diện tích khoảng 2.000 mét vuông, phần lớn có niên đại vào giai đoạn đầu của triều đại nhà Thanh.

Quần thể mộ cổ này cung cấp thêm những manh mối mới phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về phong tục mai táng trong giai đoạn từ thời nhà Tống đến nhà Thanh cận đại. Ảnh: @China.org.

Tổng cộng 135 hiện vật đã được phát hiện, bao gồm 80 đồng tiền bằng đồng, 43 đồ dùng bằng sứ cùng một số khuy cài và nhẫn. Trong đó, phần lớn các đồ dùng bằng sứ được phủ men màu đen hoặc màu nâu.

Các kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, có hai đồng tiền được đúc dưới thời nhà Đường (khoảng năm 618–907 SCN), trong khi một cặp đồng tiền khác là hiện vật được lưu truyền từ thời nhà Tống (khoảng năm 960–1279 SCN), cũng được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ nhà Thanh này.

Một nhà khảo cổ học cho biết, với phong cách kiến trúc tương đồng với các mộ táng thời nhà Tống, quần thể mộ cổ này cung cấp thêm những manh mối mới phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về phong tục mai táng trong giai đoạn từ thời nhà Tống đến nhà Thanh cận đại.