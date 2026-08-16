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Kho tri thức

Hóa thạch viết lại lịch sử ra đời của động vật có vú

Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) của Argentina đã cho thấy, việc sinh con đã xuất hiện ở ít nhất một tổ tiên động vật có vú, Chiniquodon theotonicus, sống cách đây khoảng 236 triệu năm.

Tuệ Minh
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Những bà mẹ kỷ Tam Điệp - Loài động vật có vú, sinh con đầu tiên. Minh họa của María de los Ángeles Miceli Baro

Tác giả chính Adriana Mancuso, nhà nghiên cứu tại CONICET cho biết, sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn và áp lực săn mồi mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng khô hạn và tính mùa vụ rõ rệt, phôi của các loài đẻ con sẽ được bảo vệ tốt hơn so với phôi của các loài đẻ trứng.

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Hóa mô cổ sinh của Chiniquodon theotonicus và các ví dụ về dòng dõi sơ sinh ở động vật có vú nhau thai hiện nay.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy một dấu hiệu tăng trưởng bất thường trong cấu trúc vi mô của hóa thạch C. theotonicus trưởng thành được phát hiện ở tây bắc Argentina.

So sánh với các cá thể sống cho thấy đặc điểm này là một đường sinh trưởng sơ sinh, một vòng tăng trưởng rõ rệt có thể xuất hiện ở xương hoặc răng. Những đường này hình thành để đáp ứng sự tăng trưởng nhanh chóng diễn ra ngay sau khi sinh.

Các nhà nghiên cứu đã ước tính khối lượng cơ thể của con vật khi mới sinh và so sánh với khối lượng cơ thể khi trưởng thành. Sau đó, họ so sánh với dữ liệu từ vài nghìn động vật có vú, bò sát và chim đang sinh sống.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phép đo từ xương hóa thạch để ước tính kích thước và trọng lượng của cá thể C. theotonicus khi sinh và khi chết. Tính toán của họ cho thấy con vật nặng khoảng 1,7kg khi mới sinh và khoảng 12kg khi chết. Điều đó có nghĩa là C. theotonicus sơ sinh chỉ đạt khoảng 14% khối lượng cơ thể mà nó đạt được sau này.

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Hóa thạch hộp sọ của cá thể Chiniquodon theotonicus làm thay đổi dòng thời gian của động vật có vú.

Tỷ lệ đó rất đáng chú ý khi so sánh với các loài bò sát còn sống. Một số loài rùa, rắn và cá sấu nặng từ 8kg đến 14,5kg sinh ra con non chỉ nặng từ 9g đến 53g. Do đó, tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành của chúng cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0,1% đến 0,6%.

Các loài chim cũng có xu hướng sinh ra con non có kích thước tương đối nhỏ. Một số loài sếu, bồ nông và kền kền nặng từ 8kg đến 21,5kg có con non chỉ nặng từ 110g đến khoảng 357g, tương ứng với tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành khoảng 1,3% đến 4,5%.

Các loài động vật có vú trưởng thành có kích thước tương đương (nặng từ 8kg đến 15kg) có thể sinh ra con non nặng từ 35,5g đến 1,87kg. Tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành có thể lên tới 18,77%.

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Dòng thời gian xuất hiện của động vật có vú được viết lại hợp lý theo cả 2 giả thuyết dù xuất phát từ động vật đẻ trứng hay không.

Việc sinh con thường được xem là một bước tiến hóa tương đối gần đây trong dòng dõi động vật có vú. Những phát hiện này cho thấy nó có thể đã xuất hiện sớm hơn nhiều, làm dấy lên khả năng rằng các đặc điểm khác được cho là tiến hóa sau này đã có mặt ở loài cynodont.

Giả thuyết về sự tuyệt chủng của khủng long được giới khoa học thừa nhận nhiều nhất.
Frontiers in Mammal Science
#phát hiện hóa thạch cổ sinh vật có vú sớm #quá trình tiến hóa sinh sản của cynodont #nghiên cứu kích thước con non và trưởng thành #sự thay đổi quan điểm về sinh con ở tổ tiên động vật có vú #tác động của phát hiện đến hiểu biết về tiến hóa sinh sản

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