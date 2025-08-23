Phạt 320 triệu cơ sở giết mổ gia súc không có giấy phép môi trường

Cơ quan chức năng xác định Công ty Minh Hiền đã đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hiền (có trụ sở và cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) do có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, Công ty Minh Hiền hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm từ thịt. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Hải Anh.

Công ty Minh Hiền là cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm lớn của Hà Nội, chỉ riêng lợn, trung bình mỗi ngày giết mổ khoảng 1.000 con.

Công ty TNHH Minh Hiền có trụ sở và cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh (Hà Nội). (Ảnh: Bình Minh).

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Công Minh Hiền đã đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động, nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định. Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này với mức phạt chính là 160 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với tổ chức vi phạm sẽ nhân đôi so với cá nhân. Do vậy, tổng mức phạt tiền áp dụng cho Công ty Minh Hiền là 320 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem video: Nhà máy gạch quy mô lớn hoạt động không giấy phép. (Nguồn: VTV).